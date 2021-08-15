رئيس البورصة مشيدا بطرح «العاصمة الإدارية»: دليل على شفافية الإدارة

أشاد الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، بتصريح الرئيس عبدالفتاح السيسي حول اقتراب طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في البورصة، مؤكدا أن مصر تعمل على تنمية أسواقها المالية من خلال طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة، موضحًا أنها نقلة نوعية في أحجام الأصول المتاحة للمواطنين، وسيكون لها مردودا كبيرا من قبل المستثمرين بصفة خاصة.

فريد: الحكومة حريصة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية

وأضاف «فريد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، مع الإعلامي أحمد موسى، على شاشة «صدى البلد»، أن طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة، يؤكد حرص الحكومة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية، كما يسهم في جذب فئات جديدة من المستثمرين، كما أن هناك مجموعة من الإجراءات القانونية والمالية تتم قبل قيد وطرح أسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة.

جاهزية الشركات هي التي تحدد موعد طرحها في البورصة

وأشار رئيس البورصة المصرية، إلى أن جاهزية الشركات هي التي تحدد موعد طرحها في البورصة من خلال توافر الشروط للقيد في سوق المال، كما أن طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة هي الأنسب لاستفادة المواطنين، كاشفا أن مصر كانت لديها تجربة في طرح شركات حكومية بالبورصة في بدايات التسعينيات مع إعادة تفعيل البورصة، موضحا أن طرح شركات مملوكة للدولة في البورصة ينتج عنه نشاطا للسوق.

البورصة المصرية قوية

وأردف أن طرح شركة العاصمة الإدارية الجديدة في السوق، ستكون هي الأكبر من نوعها في مصر، كما أن طرحها في البورصة رسالة قوية تؤكد حرص الحكومة على إدارة اقتصادها بمزيد من الشفافية والانفتاح، وبعض المؤسسات المصرية زادت استثماراتها في البورصة المصرية، وهى رسالة أن البورصة المصرية قوية، موضحا أنه تم تخصيص مبلغ 20 مليار جنيه لدعم التداولات المالية، وساهمت تصريحات الرئيس السيسي في زيادة الاستقرار في السوق المالي.

تأثير جائحة كورونا على البورصة

وحول تأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على البورصة، أكد رئيس البورصة ، أن التأثير كان متفاوتا، كما أن أداء البورصة المصرية تباين خلال فترة كورونا، وشهدت البورصة المصرية ارتفاعا وقوة بسبب الإجراءات الاقتصادية القوية والهامة.