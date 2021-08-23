مطالبات برلمانية لوزير الأوقاف بإعادة فتح دورات مياه المساجد

تقدم عدد من النواب، بمطالب وطلبات إحاطة واقتراحات برغبة، وخطابات لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، لفتح دورات المياه بالمساجد.

زين الدين: فتح دورات مياه المساجد يأتي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية

وقال محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، إنه تقدم بطلب إحاطة لوزير الأوقاف، لفتح دورات المياه بالمساجد، خاصة أنه تم تخفيف كل الإجراءات الاحترازية لكورنا إلا بالمساجد، حيث لم يتم فتح دورات المياه بها.

وأضاف زين الدين لـ«الوطن»، أن المطالبة مستمرة منذ نهاية الموجة الثالثة، لكن لم تتم الاستجابة، موضحا أنه لا يوجد مبرر، خاصة إذا تمت متابعة التنظيف وتشديد الإجراءات، خاصة أن المساجد أثبتت التزامها بالإجراءات الاحترازية بعد إعادة فتحها.

يساعد على نظافة المساجد بشكل أكبر

وتقدم النائب محمود أبو الخير، وكيل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، باقتراح برغبة بفتح دورات المياه المغلقة ومصلى السيدات، وذلك لتخفيف الإجراءات الاحترازية وحفاظا على نظافة المساجد نفسها.

وأكد أبو الخير لـ«الوطن»، أن إعادة فتح دورات المياه، أمر مهم في الفترة الحالية، بعد إغلاقها لفترة طويلة، موضحا أن الإجراءات الاحترازية تم تخفيفها، مشيرا إلى أن فتح دورات المياه، يساعد على نظافة المساجد بشكل أكبر.

طلب إحاطة برلماني لوزير الأوقاف

وأكد أحمد نشأت عضو مجلس النواب، أنه سيتقدم بطلب إحاطة لرئيس الحكومة ولوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار، لإعادة فتح دورات المياه، وأماكن الوضوء للمصلين بالمساجد، والذي كان يجب أن يحدث عقب انتهاء الموجة الثالثة من كورونا.

لجنة اقتراحات النواب توصي بمخاطبة وزير الأوقاف لإعادة فتح دورات المياه

وأضاف النائب، أن هناك حاجة لعودة دورات المياه وأماكن الوضوء، خاصة أن كثير من مرتادي المساجد بالفعل، يأتون من أماكن بعيدة، والمصريين يصلون في المساجد وقت الصلاة، حتى لو كانوا على طريق أو بعيد عن مساكنهم، وفي أقرب مسجد منهم، وليس كل المصلين من سكان المنطقة التي بها المسجد.

وكانت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أوصت قبل فترة وقبل نهاية الانعقاد السابق، بمخاطبة وزير الأوقاف لإعادة فتح دورات المياه، ومصلى السيدات بالمساجد والسماح بإقامة صلاة الجنازة.