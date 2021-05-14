وزير الأوقاف: حريصون على صحة المواطنين ونوازن بين فتح المساجد والصحة

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المصريين كانوا أشد حرصا على الاستمرار في فتح أبواب المساجد لأداء الصلاة، مشيدًا بوعي الشعب المصري الذي حافظ على فتح أبواب المساجد طوال الفترة الماضية رغم جائحة كورونا، وذلك بالتزامهم بالإجراءات الوقائية والاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات.

وأضاف وزير الأوقاف في تصريحات صحفية، من داخل مسقط رأسه بقرية صفط راشين، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، إننا جميعا حريصون على صحة المواطنين، ونوازن بين فتح المساجد والصحة العامة، وذلك بالتزام المصلين بالكمامة والسجادة، والتباعد الاجتماعي الذي كان له دور كبير في استمرار فتح المساجد طوال شهر رمضان وصلاة العيد.

وأكد وزير الأوقاف على الدور الذي قام به الإعلام المصري ووسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية في توعية المصريين بضرورة الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، مما كان له أثر ملموس على استمرار فتح المساجد خلال الفترة الماضية.

وأشار وزير الأوقاف خلال تصريحاته، إلى أن المسجد له دور كبير في توعية المواطنين بكيفية مجابهة فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خطبة صلاة الجمعة اليوم، بمسجد عبد الفتاح يوسف الصغير بمسقط رأسه في قرية صفط راشين التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، بحضور الدكتور صفوت نظير، وكيل وزارة الأوقاف، وسط اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة داخل المسجد.

وتناولت الخطبة الحديث عن «اتساع أبواب الخير في الرسالة المحمدية»، حيث قال إن عطاءات الله سبحانه وتعالى مستمرة وأبواب الجنة لم تغلق، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: «إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها».