ترزي تعدى عليهما بـ«كتر».. إصابة طالبين بجروح خطيرة في الدقهلية

أصيب طالبان بالصف الثالث الثانوي الصناعي، بمدينة نبروه، في محافظة الدقهلية، بجروح خطيرة، وجري نقلهما إلى مستشفى نبروه المركزي، وتبين إصابتهما بجروح قطعية متفرقة بالرقبة وقطع بأوتار اليد، وبسؤالهما اتهما «ترزي»، بالتعدي عليهما بالضرب بسلاح أبيض «كتر»، بسبب خلافات مالية بينهما، وتمكنت مباحث نبروه من القبض علي المبلغ عنه واعترف بالاعتداء علي المصابين.

وصول طالبين لمستشفى نبروه مصابين بجروح خطيرة

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة نبروه من مستشفى نبروه المركزي بوصول كل من «محمد رضا رجب العراقي، 19 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، مقيم بمدينة نبروه مصابا بجرح غائر بالرقبة من الجهة اليمنى، وآخر قطعي كف اليد اليسرى وقطع بأوتار كف ذات اليد، وتم تحويله إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، ومصباح السيد مصباح محمد متولي، 19 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي الصناعي، مقيم بذات العنوان مصابا بجرح قطعي بالساعد الأيسر وآخر بالظهر، وتلقى العلاج اللازم وتصرح له بالخروج».

اتهام ترزي بإصابة الطالبين بجروح

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة نبروه إلى مكان البلاغ وبالفحص وسؤال المصابين في محضر الشرطة، اتهما «صلاح ص. د.»، 24 سنة، ترزي، مقيم بذات العنوان، بالتعدي عليهما بآلة حادة «كتر»، بحوزته وإحداث إصابتهما، لوجود خلافات مالية بينهم.

بتقنين الاجراءات واستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهم والآداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8162 لسنة 2021 جنح مركز نبروه، وجار العرض على النيابة العامة.