كشف غموض مقتل سيدة بمزرعة في أسيوط.. تشاجرت مع خفير فأطلق عليها النار

كشف قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، غموض مقتل ربة منزل في مزرعة على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط، حيث تبين أن خفيرا أطلق الرصاص عليها من فرد خرطوش، انتقاما منها على سبه، عندما دخل مشادة مع زوجها عرفيا بسبب خلافات مالية بينهما.

التحريات

وتبين من التحريات أن المجني عليه «بصقت» في وجه المتهم، عندما توجه إلى زوجها عرفيا، الذي يعمل خفيرا في المزرعة، لمطالبته بمبلغ مالي اقترضه منه فنسبت مشادة بينهما، تدخلت فيها المجني عليها، فخرج المتهم ثم عاد مرة أخرى، فسبته وقذفت هاتفها في وجهه، فأخرج فرد خرطوش وأطلق النار عليها.

اكتشاف الوفاة

وذكرت التحريات أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لمركز أبنوب بمديرية أمن أسيوط من خفير خصوصي بمزرعة كائنة بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز، يفيد بأنه عقب عودته للمزرعة اكتشف وفاة زوجته عرفيا «ربة منزل» داخل الغرفة حراسته، وبها عيار ناري بالكتف، واتهم خفير خصوصي بمزرعة مجاورة له، بقتلها لخلافات مالية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، تم ضبط المتهم وبمواجهته أعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

وأضاف أنه بتاريخ الواقعة توجه لغرفة حراسة المُبَلّغ وذلك عقب انصراف زوج المجني عليها، ومطالبتها بمبلغ مالي مستحق له، فحدثت مشادة كلامية بينهما، قامت علي أثرها المجني عليها بالتعدي عليه بالسب والشتم، وإلقاء هاتفها المحمول في وجهه مما آثار حفيظته، فأطلق عيارا ناريا من فرد محلي تجاهها، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها، وأرشد عن السلاح المستخدم.

حُرر محضر بالواقعة، وأُحيل إلى النيابة العامة التي تباشر التحقيقات في الواقعة.