مقتل ربة منزل على يد طليقها و5 أشخاص بالمنوفية

2000 جنيه فقط كانت مبلغاً كافياً لقيام 6 أشخاص بقتل ربة منزل، في محافظة المنوفية، بعد تقييدها وتكميم فمها، حتى لقيت مصرعها، رغم أنهم لم يكونوا يقصدون قتلها، وإنما الحصول على توقيعها وبصمتها فقط، للاستيلاء على عقارات وأراض مملوكة لها، إلا أن عواقب جريمتهم كانت أكبر مما خططوا له، والغريب في الواقعة أن طليق المجني عليها وابنته، كانا ضمن المتهمين الـ6 بارتكاب الجريمة.

ابنة طليق ربة المنزل خططت، بالتشاور مع أبيها، للحصول على بعض أملاك المجني عليها، فقررت الاستعانة باثنين من المسجلين في مجال الإجرام، واتفقت معهما على الحصول علي توقيع وبصمة طليقة والدها، مقابل حصولهما على مبلغ 2000 جنيه، وبالفعل وافق المسجلان، واستعانا باثنين آخرين لمشاركتهم في تنفيذ مخططهم الشيطاني، أحدهما سائق «توكتوك»، وآخر لمراقبة محيط المكان، وقرروا البدء في تنفيذ الخطة.

تفاصيل جريمة قتل بركة السبع محافظة المنوفية

وأكدت مصادر أمنية أن المتهمين أثناء تواجدهم في شقة المجني عليها، تمكنوا بالفعل من الحصول على بصمتها، وأثناء ذلك لقيت ربة المنزل، في العقد الخامس من عمرها، مصرعها، وقبل فرارهم من المنزل، قاموا بسرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي، وفيزا بنكية مملوكة للمجني عليها، ثم فروا هاربين من مسرح الجريمة.

وأضافت المصادر أن احد المتهمين قام بالرد على هاتف المجني عليها، بعد فقدانها الوعي، أثناء اتصال شقيقها بها، وأخبره أن أخته مريضه، وفور وصول شقيقها، وجدها مقيدة وفاقدة للوعي، فسارع بإبلاغ قسم شرطة بركة السبع، وبوصول ضباط المباحث والإسعاف تبين أنها متوفية، وبإجراء التحريات اللازمة، تم كشف ملابسات الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات والحصول على إذن النيابة العامة، تمكنت مباحث بركة السبع من إلقاء القبض على 6 متهمين، وبمواجهتهم بالتهم المنسوبة إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة تفصيلياً، كما أرشدوا عن مكان المسروقات ومكان إلقاء الكروت البنكية، وقاموا بتمثيل الجريمة.

وتلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة بركة السبع، يفيد بالعثور على سيدة في العقد الخامس من عمرها، تُدعى «م. ش.»، جثة هامدة ومقيدة داخل منزلها، وتحركت قوة من قسم الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.