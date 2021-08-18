الأمن العام يضبط 5 تجار هيروين وأسلحة نارية بجانب دار أيتام في أكتوبر

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من القبض على عناصر جنائية خطرة بتهمة الاتجار في المخدرات بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بعد أن رصدت أجهزة الأمن قيام بعض العناصر الإجرامية بالاتجار في المواد المخدرة مُتخذين من محيط دور رعاية الأيتام بدائرة قسمي شرطة «أول وثان أكتوبر» مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

هيروين وحشيش وأقراص مخدرة

وأفادت التحريات أنه عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة حملات أمنية مُكبرة لاستهدافهم، حيث أسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط 5 متهمين لهم معلومات جنائية وبحوزتهم بندقية خرطوش و3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – وكمية من مخدري «الحشيش والهيروين» وعدد من الأقراص المخدرة، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي.

حيازة أسلحة نارية

واقتادت أجهزة الأمن المتهمين إلى جهة جهة أمنية وتم استجوابهم وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار في المواد المخدرة بجميع أنواعها وأنهم يقومون ببيع الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة على الزبائن منذ عدة أشهر، وأنهم كانوا يراقبون الدوريات الأمنية عندما تمر من محيط المكان وعندها كانوا يختفون من أمامها ويظهرون بعدها لمعاودة ممارسة نشاطهم في تجارة المخدرات.

اعتراف تجار المخدرات بالجريمة

وواجهت أجهزة الأمن تجار المخدرات بالمضبوطات فاعترفوا بحيازتها وخاصة الأسلحة النارية بغرض الدفاع عن الدفاع في حالة دخولهم في مشاجرات مع أحد من الزبائن أو تجار مخدرات آخرين، فتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهمون إلى النيابة العامة التي قررت إرسال الأسلحة إلى مصلحة الأدلة الجنائية لفحصها وبيان حالتها الفنية، وقررت النيابة تجديد حبس المتهمين بتهمة الاتجار في الهيروين والحشيش والأقراص المخدرة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، واستدعت النيابة محرر الضبط القضائي لسماع أقواله وهو الضابط مجري التحريات في الواقعة.