مارثا محروس عضو التنسيقية تمثل مجلس النواب في البرلمان الدولي للتسامح
كتب:
محمد يوسف
05:50 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
النائبة مارثا محروس - أرشيفية
تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للبرلمانية مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وذلك لاختيارها ممثلة للمقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، كأصغر عضوة في تاريخ البرلمان.
وأعربت التنسيقية لأعضاءها، عن أمنياتها بدوام التوفيق في كل المحافل الدولية، وتؤكد ثقتها في البرلمانية مارثا محروس فى أداء مهمتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.