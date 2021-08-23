مارثا محروس عضو التنسيقية تمثل مجلس النواب في البرلمان الدولي للتسامح

تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتهنئة للبرلمانية مارثا محروس، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، وذلك لاختيارها ممثلة للمقعد المصري في البرلمان الدولي للتسامح والسلام، كأصغر عضوة في تاريخ البرلمان.

وأعربت التنسيقية لأعضاءها، عن أمنياتها بدوام التوفيق في كل المحافل الدولية، وتؤكد ثقتها في البرلمانية مارثا محروس فى أداء مهمتها الجديدة خلال الفترة المقبلة.