إقالة النائب عمرو يونس من أمانة سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

في إطار خطتها من أجل هيكلة التنسيقية وإعادة ترتيب المناصب الداخلية والإجرائية فيها، قررت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إقالة النائب عمرو يونس، عضو مجلس النواب، من أمانة سر التنسيقية.

النائب الذي جرت إقالته ترشح ضمن القائمة الموحدة لمجلس النواب في الانتخابات الأخيرة للبرلمان، ديسمبر الماضي، ضمن كوتة التنسيقية وبصفة مستقل، وفي يناير الماضي، اختير عضوا باللجنة العامة بمجلس النواب، وقال في تصريحات صحفية وقتها إنه سعيد بوجوده داخل اللجنة، قائلا: شرف لي هذا الاختيار.

وتأسست تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في شهر أبريل 2018، عقب دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية الحياة السياسية، ودشنت التنسيقية لتكون منصة حوارية بين الشباب من مختلف التيارات السياسية.