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مدبولي يجدد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا لهيئة الاستثمار لمدة عام

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الوطن
05:12 م | الإثنين 23 أغسطس 2021
مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - أرشيفية

مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - أرشيفية

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد عبد الوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم، قرارا بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيسا تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 24/8/2021.

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