مدبولي يجدد تعيين المستشار محمد عبد الوهاب رئيسا لهيئة الاستثمار لمدة عام

جدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تعيين المستشار محمد عبد الوهاب، رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة عام.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر اليوم، قرارا بتجديد تعيين المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، رئيسا تنفيذياً للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك لمدة عام، اعتبارا من 24/8/2021.