يحرص العديد من الأشخاص على شراء الفاكهة وتناولها، حيث تمّد الجسم بالعديد من العناصر المهمة والضرورية، وينصح الأطباء بتناول الأنواع المختلفة منها يوميا.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن» أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، والتي تنوعت بين الموز والعنب والتين الشوكي والبطيخ والكنتالوب والمانجو والبرقوق على النحو التالي:

أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم

وتباينت أسعار الفاكهة في أسواق مصر اليوم الثلاثاء، ولم تتغير أسعار أغلب الأنواع، والتي جاءت على النحو التالي:

سعر التين البرشومي

تراوح سعر الكيلو جرام من التين البرشومي اليوم الثلاثاء، بين 13 و18 جنيهًا.

سعر الكنتالوب

سجل سعر الكيلو جرام من الكنتالوب في الأسواق اليوم الثلاثاء نحو 6 جنيهات للكيلو.

سعر البطيخ

تراوح سعر البطيخ اليوم الثلاثاء بين 12 جنيهًا و45 جنيهًا.

سعر البرقوق

وسجل سعر الكيلو جرام من البرقوق السكري اليوم نحو 25 جنيهًا، بينما وصل سعر الكيلو جرام من البرقوق الإنجليزي إلى 22 جنيهًا.

سعر العنب

وبلغ سعر الكيلو جرام من العنب البناتي والأحمر اليوم نحو 10 جنيهات، بينما سجل الكيلو جرام من عنب كرمسن نحو 17 جنيهًا، والعنب الرومي الأحمر نحو 8 جنيهات.

سعر المانجو

وبلغ سعر كيلو المانجو فص اليوم الثلاثاء نحو 50 جنيهًا، والمانجو عويس 35 جنيهًا، وسجل سعر الهندي نحو 25 جنيهًا، كما سجل الكيلو من المانجو الزبدية نحو 20 جنيهًا، وجاء سعر كيلو المانجو البلدية 18 جنيهًا.

سعر الكيوي

وسجل سعر الكيوي اليوم الثلاثاء، نحو 30 جنيهًا للكيلو الواحد.

سعر الكمثرى

وتراوح سعر الكمثري الخشابي بين 11 إلى 20 جنيهًا، بينما سجل سعر الكيلو من الكمثري الثلاجة نحو 22 جنيهًا.

سعر الرمان

وتراوح سعر الرمان بين 6 إلى 6.5 جنيه.