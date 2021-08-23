 «التعليم العالي»: دورات تدريبية للقيادات الجامعية وفق رؤية مصر 2030

بدأت عددًا من الجامعات الحكومية عقد دورات تدريبية للقيادات الجامعية في إطار حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتنفيذ رؤية مصر 2030، ومواكبة التطور التكنولوجي في كافة مجالات التكنولوجية، وتسعى الجامعات المصرية لدخول عالم الرقمية في مختلف مجالات سواء في الخدمات الإلكترونية أو نظام البرامج الدراسية في الجامعة، وتحويل الجامعات المصرية لتكون جامعات منتجة وليس خدمية فقط.

جامعة المنصورة: نفعل دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس

قال الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، إن الجامعة وضعت العديد من الخطط التي تساهم في تطوير عملية التعليم ومواكبة العصر التكنولوجي وفقًا لتعليمات وزارة التعليم العالي، إذ تحولت الجامعة الآن إلى صرح علمي يقوم بتأهيل الطلاب في مختلف المجالات التي تساعدهم في تنمية مهاراتهم وإثقالهم بالعديد من المهارات التي يمكن أن تخرج لنا جيلًا قادرًا على النهوض بالمجتمع والبيئة.

وأضاف «عبد الباسط» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن تحقيق رؤية الدولة خلال العقد القادم يبدأ من تطوير هيئة التدريس، مؤكدًا أن الجامعة تقوم خلال الفترة الحالية بتوفير العديد من الدورات التعليمية والتدريبة لأعضاء الجامعة في مختلف المجالات مثل دورة تدريب التعليم عن بعد، لتكون لديهم القدرة على الشرح من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة، بالإضافة إلى دورات تنمية الموارد البشري، لتأهيل القيادات الجامعية، وخلق حالة من النزاهة ونشر الوعي بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

«عبدالفتاح»: خصصنا دورات في التحول الرقمي والبرمجة

قال الدكتور حسام عبدالفتاح، عميد كلية هندسة جامعة القاهرة، إن الكلية تقوم على خطط مسبقة من أجل مواكبة عملية التطور في الخطة التعليمية، مشيرًا إلى أن الكلية خصصت دورة التحول الرقمي إجباري لهيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا، بالإضافة إلى دورات البرمجة في علم الكمبيوتر، والتعاقد مع خبراء في عالم الحاسوب لتطوير بعملية التعليم والدخول في عالم الرقمية.

وأضاف أن الكلية كانت سباقة في عملية التحويل التكنولوجي في جامعة القاهرة، ومع التطورات الراهنة في العالم وانتشار فيروس كورونا ومدي تأثيره في عملية التعليم، وفرت الكلية دورة التعليم عن بعد، من أجل توعية هيئة التدريس في كيفية التواصل مع الطلاب عبر المنصة الإلكترونية وشرح المواد العلمية، وتحقيق جزء من أهداف الرؤية التي تسير عليها الدولة المصرية في الخطة التعليمية.