مدبولي يكلف رؤساء الجامعات بمتابعة تلقيح العاملين والطلاب بجامعاتهم

كلَّف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رؤساء الجامعات، بأن يكون كلاً منهم في جامعته، مسؤولا عن متابعة عمليات التطعيم المقرر إجراؤها في الجامعات ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، موضحا أن هذا التكليف يسري على تطعيم جميع العاملين في الجامعة، والطلاب في نطاق الجامعة.

جاء ذلك خلال رئاسة «مدبولي»، للاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة العلمين الجديدة اليوم الأربعاء، لمتابعة عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

تطعيم العاملين في المدارس والجامعات والمعاهد ضد كورونا

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد تابع مع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، يوم الاثنين الماضي، مستجدات مواجهة الفيروس في البلاد، ومتابعة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطعيم العاملين بمؤسسات التعليم ما قبل الجامعي، والعاملين وطلاب التعليم الجامعي.

وشدد «مدبولي»، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن هناك تركيزا كبيرا على تطعيم العاملين بالقطاعين ما قبل الجامعي والجامعي بكورونا، موضحا أن وزارة الصحة والسكان، ستكون معنية بتوفير اللقاحات اللازمة لكلا القطاعين.

تقرير دوري لوزير التعليم العالي بشأن مستجدات التطعيمات

وكلَّف «مدبولي»، بإعداد تقرير دوري من كل رئيس جامعة، يرفع للدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن مستجدات التطعيم في نطاق جامعته.

وعن التطعيم في مرحلة التعليم «قبل الجامعي»، أوضح رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم دعوة العاملين بهذا القطاع للتسجيل على الموقع الإلكتروني للقاحات من خلال قسم مخصص لهم، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، بشأن هذا الأمر، داعيا جموع العاملين في «التعليم»، بسرعة تسجيل أسمائهم للحصول على لقاحات فيروس كورونا المستجد.

ووصف رئيس الوزراء، اللقاحات بأنها ستكون «درع ضد الخطر»، وأننا سنبدأ العام الدراسي دون قلق بسبب تلقي اللقاحات في هذين القطاعين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد.