رئيس تعمير دمياط يتابع أعمال تنسيق 73 عمارة بـ«سكن مصر»

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الاثنين، أعمال تنسيق موقع إنشاء 73 عمارة بمشروع «سكن مصر»، مسلسل 3 بالمجاورة 33، في نطاق الحي السادس بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية، من أعمال رصف الطرق والشوارع، وتوصيل أعمدة الإنارة والأعمدة الكهربائية.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، في تصريحات له على هامش الجولة، أنه تم الانتهاء من تنفيذ العمارات بالكامل، ويجري حالياً إنهاء أعمال تنسيق الموقع والمرافق، حتي تكون جاهزة للتسليم للحاجزين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه من المقرر أن يتم تسليم هذه الوحدات اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق أول سبتمبر المقبل، وحتى الأربعاء 13 أكتوبر 2021، من خلال تسليم 22 عمارة بالمشروع لحاجزيها كاملة التشطيب والمرافق وتنسيق الموقع.

وشدد رئيس الجهاز على جميع الشركات المنفذة، بضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية المقدم منها والمعتمدة للانتهاء من المشروع، وطبقاً لتوجيهات عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع مراعاة الجودة في التنفيذ وأعمال التشطيبات.

وأكد رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة على تنفيذ خطة الدولة الشاملة، والعمل على قدم وساق للانتهاء من تنفيذ كافة المشروعات التي يجري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على إتاحة قطع أراض استثمارية بأنشطة تعليمية وترفيهية ومخزن بمساحات مختلفة، في عدة مناطق بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بنظام التخصيص الفوري لتلبية الاحتياجات المستقبلية للمدينة.

كما وافقت الهيئة على إتاحة قطعة أرض بمنطقة غرب الميناء، لإقامة مخزن «ما عدا مخزن أدوية»، بمساحة 4550 متراً مربعاً، بنسبة بنائية لا تتعدى 3% من مساحة قطعة الأرض، والارتفاع عبارة عن «عنبر جمالون أرض ومبنى إداري لا يقل عن 100 متر مربع أرض ودور أول وغرفة حارس، مع الالتزام باشتراطات الدفاع المدني.