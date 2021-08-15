اعتمد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، وينتظر الطلاب وأولياء الأمور بمحافظات الدلتا إعلان تنسيق الكليات لتقديم الرغبات والالتحاق بالكليات، خاصة أن مدينة دمياط الجديدة بها كليتي الطب والدراسات الإسلامية.

توقعات تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 جامعة الأزهر فرع دمياط الجديدة

وبعد إعلان نتائج هذا العام، من المتوقع أن ينخفض تنسيق الثانوية الأزهرية 2021 عن السنوات الماضية قليلًا مقارنة بالعام الماضي، وتقدم «الوطن» تنسيق عام 2020 للطلاب ليكون مؤشرًا لتوقعات الطلاب.

- كلية طب بنات الأزهر بدمياط انتظام الحد الأدنى علمي 634 درجة.

- كلية طب دمياط بنين تخصص عام انتظام الحد الأدني علمي 97.54%.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة أصول دين.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة الشريعة الإسلامية.

- الدراسات الإسلامية والعربية بنين دمياط شعبة اللغة العربية.

الإعلان عن أوائل الثانوية الأزهرية على مستوى الجمهورية

وأُعلنت أسماء الطلاب الأوائل على مستوى الجمهورية، وكشف قطاع المعاهد الأزهرية، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، من خلال الدخول على رابط نتيجة الثانوية الأزهرية 2021، تشمل الدخول لموقع بوابة الأزهر الشريف، واختيار قسم قطاع المعاهد الأزهرية، ثم رابط نتيجة الثانوية الأزهرية.

وأجريت كافة أعمال التصحيح والمراجعة، وفقا لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا في جميع أماكن التصحيح، حفاظًا على المعلمين من انتقال العدوى، مع الإلزام بارتداء الكمامة الطبية، قبل إعلان النتيجة عبر بوابة الأزهر بعد اعتمادها من وكيل الأزهر الشريف.