«السياحة»: الشركات الأمريكية تبدأ في تسيير رحلات للأقصر وأسوان أكتوبر المقبل

قال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن شركات السياحة الأمريكية ستبدأ فى تسيير رحلات للأقصر وأسوان بداية من شهر أكتوبر المقبل، بعد فترة من التوقف استمرت لأكثر من عام ونصف، لافتًا إلى أن الرحلات الأمريكية ستكون بشكل تدريجي وتصاعدي، موضحًا أن السائح الأمريكي يعد من ذوي الإنفاق المرتفع ومعدل إنفاقه أثناء زيارته لمصر أضعاف ما ينفقه السياح الأوروبيين.

الموسم السياحي الشتوي سيكون جيدًا بالأقصر وأسوان

وأضاف «عثمان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الموسم السياحي الشتوي المقبل سيكون جيدًا للغاية بالنسبة للحركة السياحية الوافدة للأقصر وأسوان من مختلف دول العالم، لافتًا إلى وجود مؤشرات على عودة الرحلات من عدد من دول جنوب شرق أسيا، فضلًا عن العديد من الدول الأوروبية إلى مدن الصعيد السياحية خلال فصل الشتاء المقبل.

أسبانيا وفرنسا تسيران 6 رحلات إسبوعية للأقصر

وأوضح «عثمان» أن فرنسا وإسبانيا تسيران حاليًا وحتى بداية شهر أكتوبر المقبل 6 رحلات إسبوعية إلى الأقصر، مشيرًا إلى أن الرحلات السياحية الوافدة من أسبانيا وفرنسا هامة جدًا، كونهما تأتيان خلال فصل الصيف الذى يقل فيه أعداد السياح بسبب ارتفاع درجات الحرارة بصورة كبيرة خلال تلك الفترة، منوهًا بأن شركات السياحة بالدولتين لم تحدد حتى الآن إمكانية استمرار تلك الرحلات خلال الشتاء من عدمه.

وأشار «عثمان» إلى أن الأقصر تستقبل يوميًا نحو 100 رحلة من الغردقة وعلى متنها سياح، إذ تسهم الرحلات بشكل كبير في إحداث انتعاشة في المزارات الأثرية وفي الرحلات النيلية والتنقل عبر الحناطير، فضلًا عن التواجد بالمنشآت والمطاعم السياحية وحركة البيع من البازارات السياحية.

يشار إلى أن وزارة الصحة والإسكان بدأت خلال الأسبوع الماضي في تطعيم العاملين بالقطاع السياحي بمدن الصعيد السياحية، فضلا عن سائقي الحناطير والفلايك النيلية والعاملين بالبازارات السياحية بالجرعة الأولى من مصل كورونا.