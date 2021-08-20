السياحة الثقافية: زيادة الرحلات الأجنبية الوافدة من الغردقة إلى الأقصر

شهد الأسبوع الجاري ارتفاع عدد السياح الأجانب الذين زاروا الأقصر عبر الرحلات اليومية البرية الوافدة من الغردقة.

وقال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن الأقصر من أكثر المحافظات استفادة من زيادة أعداد السياح الوافدين لزيارة المدن السياحية بالبحر الأحمر وجنوب سيناء، لاسيما مع عودة الرحلات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة بعد توقف أكثر من 6 سنوات.

وأشار «عثمان» في تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن نسبة كبيرة من السياح الأجانب الذين يزورون المدن السياحية بالبحر الأحمر يتوجهوا لزيارة الأقصر عبر الرحلات اليومية البرية التى تنظم من الغردقة لزيارة المناطق الأثرية والثقافية بالمحافظة، لافتا إلى أن جودة الطريق البرى الرابط بين المحافظة والغردقة والذي طور خلال الشهور الماضية ساهم في انتعاش الرحلات اليومية.

ونوه رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إلى أن هناك أكثر من 100 أتوبيس على متنهم سياح أجانب، يتوجه يوميا إلي الأقصر عبر الطريق البرى، لافتا إلى أن تلك الرحلات ستسهم في انتعاشة بالمدينة إلى جانب الرحلات الموجودة حاليا بالأقصر من إسبانيا وفرنسا، مشيرا إلى أن الشهور المقبلة ستشهد زيادة في معدلات حركة السياحية الوافدة إلى المحافظة، خاصة في الموسم السياحي الشتوي، وتحديدا خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

السياح من ذوي الإنفاق المرتفع

وأوضح محمد عثمان، أن الدراسات التي أجرتها اللجنة عن السائح الروسي الذي عاد لزيارة الغردقة وشرم الشيخ بداية من يوم 9 أغسطس الجاري، أكدت أن هناك شريحة كبيرة منهم من ذوي الإنفاق العالي، لديهم الرغبة لزيارة المدن الأثرية مثل الأقصر وأسوان والقاهرة، مطالبا بتنظيم رحلات لهم تجمع بين نمطي السياحتين الترفيهية والآثرية، وتعود بالنفع على العاملين بالقطاع السياحي المصري.

6 رحلات إسبوعية من فرنسا وإسبانيا إلى الأقصر

ولفت «عثمان» إلى أن وصول 6 رحلات إسبوعية من أسبانيا وفرنسا إلى الأقصر حاليا، ساهم في حدوث انتعاشة بإشغالات الفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر وأسوان، كما انعشوا المزارات الأثرية والثقافية بمدن الصعيد السياحية، منوها إلى أهمية تلك الرحلات حاليا؛ كونها تعود للأقصر بعد غياب نحو عام ونصف، كما أنها تأتي في فصل الصيف، الذي يشهد غالبا تراجعا كبيرا في الحركة السياحية الوافدة للصعيد؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة.