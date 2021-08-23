«البنك الزراعي» يحذر عملاءه من عمليات احتيال عبر مكالمات هاتفية

حذر البنك الزراعي المصري عملائه من محاولات احتيال قد يتعرضون لها، من خلال رسائل نصية أو مكالمات هاتفية قد تصلهم من أشخاص يدعون أنهم من موظفي البنك الزراعي المصري أو غيره من الجهات ويطلبون تزويدهم بمعلومات وبيانات عن حساباتهم البنكية، مطالبا العملاء بضرورة توخي الحذر واتباع كافة الاحتياطات.

الاتصال برقم 19080 عند التعرض لمحاولة احتيال

وفي بيان صحفي، ناشد البنك عملائه، بسرعة إبلاغه فورا، من خلال فروعه أو الرقم 19080، في حال تعرضهم لأي محاولة للاحتيال بهذه الطريقة أو غيرها من طرق الاحتيال الهاتفي أو الإلكتروني.

الحفاظ على سرية البيانات الشخصية والبنكية

كما وجه البنك عملائه، بالحفاظ على سرية معلوماتهم الشخصية وبياناتهم البنكية وعدم الإفصاح عنها لأي شخص أيا كانت الصفة التي يتحدث بها، مؤكدا أن البنك وجميع موظفيه لم ولن يطلبوا أي معلومات سرية أو يقوموا بتحديث بيانات العملاء عبر الهاتف المحمول أو أي وسيلة إلكترونية أخرى حرصا على سرية بيانات العملاء ومصالحهم.

وفي السياق، أكد البنك الزراعي المصري، مسؤوليته الكاملة عن حماية مصالح عملائه، وأنه يضع على رأس أولوياته واهتماماته تأمين بيانات حساباتهم وتعاملاتهم البنكية وفقا لتعليمات البنك المركزي المصري وبما تلزمه به القوانين واللوائح المصرفية.

وقبل البنك الزراعي المصري، حذر عدد كبير من البنوك المحلية والوطنية عملائهم من النصب والاحتيال عقب واقعة سرقة تعرضت لها عميلة بأحد البنوك، مطالبة عملائها بعدم الكشف عن البيانات الشخصية أو البنكية أو بيانات البطاقات، والإفصاح عن الرقم السري ورمز التحقق المكون من 3 أرقام إلى أي شخص مجهول الهوية.