بعد واقعة النصب.. بنك مصر يخصص «بريد إلكتروني» لتلقي شكاوى العملاء

أعلن بنك مصر، أن تحديث البيانات الخاصة العملاء يتم فقط من خلال فروع البنك ولا يتم عبر الهاتف أو أي طرق أخرى، وذلك في تحذير جديد من البنك، عقب تعرض سيدة بمركز سمالوط في المنيا للنصب، وسحب مبالغ كبيرة من حسابها البنكي.

بنك مصر يحذر من مشاركة البيانات السرية

بنك مصر، أضاف في بيان اليوم الأحد، أنه حريص على سرية بيانات العملاء، مثل الرقم السري المتغير وكود تفعيل خدمات بنك مصر الإلكترونية، ورمز التحقق CVV2 (الثلاثة أرقام المدونة على ظهر البطاقة) وأرقام البطاقات البنكية الخاصة بالعملاء وتاريخ انتهائها.

وأعرب بنك مصر عن اعتذاره، وقال إنه سيتلقى شكاوى العملاء عبر بريد إلكتروني خصصه لهذا الغرض، وبحث المشكلة وإفادتهم بنتيجة التحقيقات، مؤكدا أنه يتعين على العملاء عدم مشاركة بياناتهم مع أشخاص آخرين.

بنك مصر يتلقى شكاوى العملاء

وتلقى بنك مصر، عبر حسابه بموقع فيسبوك، اليوم الأحد، مجموعة من شكاوى العملاء، ممن قالوا إنه تم سحب أموال من حساباتهم دون علمهم، وقد أخطرهم البنك ببريده الإلكتروني المخصص لاستقبال الشكاوى.

ويوم أمس، أصدر بنك مصر عدة بيانات وإخطارات تحذيرية، قال فيها إنه لا يتعين على العملاء إطلاع غيرهم على الأرقام السرية والبيانات الخاصة بكل عميل، وذلك بعد ساعات من واقعة الاستيلاء على مبلغ كبير من حساب سيدة سمالوط التي ظهرت في فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شاكية الاستيلاء على أموالها دون علمها.

تحذير بنك مصر، أعقبه تحذيرات عدة بنوك كبرى مثل البنك الأهلي المصري، بنك دبي الإمارات الوطني، بنك المشرق، المصرف المتحد، وكريدي أجريكول، إضافة لهيئة البريد المصري التي حذرت هي الأخرى من الاستيلاء على حسابات وأرصدة العملاء ممن يكشفون عن أرقام حساباتهم للغير.