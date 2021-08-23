قصة أحمد حلمي ومنى زكي على «إنستجرام» بسبب «فيديو مسرب»

مناوشات لم تخلو من خفة الظل وروح الدعابة، شهدها تطبيق «إنستجرام» بين الثنائي أحمد حلمي ومنى زكي ، مساء أمس الأحد، بعدما نشر الأول فيديو لها لم تكن ترغب في نشره، لتعاتبه في التعليقات فيرد عليها بخفة ظله المعهودة.

أحمد حلمي ومنى زكي

وبدأت قصة أحمد حلمي ومنى زكي حين نشر الأول، مساء أمس الأحد، فيديو لزوجته منى زكي، على صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام» وهي تحاول أن تسجل كلمة تدعو فيها جمهورها لانتظار حلقتها مع الإعلامية إسعاد يونس.

ولكن لم تنجح منى زكي في تسجيل الفيديو، وطلبت من أحمد حلمي أن يحذفه، ولا ينشره للجمهور، ولكنه حلمي خالف رغبة منى، وقرر نشر الفيديو، وعلق عليه قائلا «إوعى حد يقولها إن نزلت الفيديو»، وبدأت من هنا قصة أحمد حلمي ومنى زكي.

وبالفعل تفاعل الجمهور مع الفيديو، الذي نشره أحمد حلمي بشكل كبير، إلى أن شاهدته زوجته الفنانة منى زكى وأرسلت له رسالة تهديد، كشف عنها من خلال ستوري عبر صفحته الخاصة على موقع «إنستجرام».

منى زكي تهدد أحمد حلمي

وقالت منى في الرسالة: «بتهزر يا حلمي إنت نزلت الفيديو بجد يعني الناس تقول عليا إيه عبيطة مثلا، ماشي أكيد عندي ليك فيديوهات كتير مش هتنازل أبدا إن هعمل حركة فيك زي دي».

وتابعت منى زكى قائلة: «مكنش ليه لازمة ينزل فعلا يعني تحس إن أنا كراكتر مش بنى آدم عادي والبورنيطة كمان».

وبعد تلقي أحمد حلمي لهذه الرسائل، علق عليها قائلا «مش أنا اللي اتهدد طب أهو».

يذكر أن الفنانة منى زكى ظهرت كضيفة على برنامج صاحبة السعادة مع الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة dmc.