أحمد حلمي ومنى زكي في تسريب صوتي: «مش أنا اللي اتهدد»

في رسالة صوتية طريفة، جمعت بين الفنان أحمد حلمي، زوجته منى زكي، تفاعل رواد السوشيال ميديا مع الثنائي، حيث نشر حلمي فيديو صورته لـ مني تتحدث فيه عن الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة».

أحمد حلمي يفاجئ مني زكي بنشر تسريب صوتي

وفأجأ الفنان أحمد حلمي جمهوره بنشر الفيديو عبر حسابه الشخصي، وعلق عليه قائلاً، «محدش يقولها إني نشرت الفيديو»، وتوالت عليهم التعليقات من الجمهور

وعبرت منى، عن استيائها من نشر زوجها للفيديو، قائلة: «بتهزر يا حلمي أنت نزلت الفيديو بجد! الناس يقولوا إيه عليا عبيطة مثلا! ماشي أكيد عندي ليك فيديوهات كتير، مش هتنازل أبدا إني أعمل فيك حركة زي دي، مكنش ليه لازمة ينزل فعلا».

وأعاد حلمي نشر تسجيل للمحادثة التي جمعته بزوجته، وعلق: «مش أنا اللي اتهدد.. طيب أهوه».

آخر أعمال الفنان أحمد حلمي في السينما

يذكر أنَّ آخر أعمال الفنان أحمد حلمي فيلم «خيال مآتة» عام 2019، مع النجوم: منة شلبي، خالد الصاوي، بيومي فؤاد، انتصار، وسامي مغاوري وغيرهم، من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، ويفاضل حلمي في الوقت الحالي بين أكثر من سيناريو.

آخر أعمال الفنانة منى زكي في الدراما

بينما كان آخر أعمال منى زكي مسلسل «لعبة نيوتن» في رمضان 2021، مع النجوم محمد ممدوح، محمد فراج، سيد رجب، عائشة بن أحمد، ومايان السيد وغيرهم، من تأليف وإخراج تامر محسن، وحققت من خلاله نجاحاً كبيراً، خاصة أن المسلسل يعتبر عودة لمني زكي بعد فترة كبيرة من الغياب عن الدراما.