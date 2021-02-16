منى زكى تستعد لتصوير مشاهدها أمام السقا في «السرب»

تستعد النجمة منى زكى لتصوير مشاهدها في فيلم «السرب» الذى يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش عام 2015، والفيلم من تأليف عمر عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سنيرجى فيلمز، حيث تعاقدت الفنانة على تقديم دور البطولة النسائية في العمل مؤخراً.

«السرب» بطولة أحمد السقا، منى زكي، شريف منير، آسر ياسين، قصي خولي، ومحمود عبدالمغني وكريم فهمي ودياب وأحمد حاتم، وعدد آخر من النجوم ضيوف الشرف، وتم طرح البرومو قبل يومين من الذكرى السادسة لمذبحة المصريين في ليبيا والتي يتناول الفيلم رد الجيش عليها.

يذكر أن منى زكى يستمر عرض فيلمها «الصندوق الأسود» في السينمات بعدما انطلق في شهر أكتوبر الماضى، ويشارك في بطولته مصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان، ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

وكان عمر عبدالحليم، مؤلف فيلم «السرب»، قد كشف كواليس رحلته مع الفيلم، التي بدأت معه منذ 6 سنوات تقريبًا، عندما بدأت الدولة بإشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحرب على الإرهاب.

ومن جانبه، قال الفنان أحمد السقا، في مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي: «الصراحة أثناء التصوير شفت حاجات كتيرة من أبو حق وحقيقي على أرض الواقع، واللي أقدر أقوله بسم الله ما شاء الله، إحنا جامدين جدًا»، متابعًا: «لما قعدنا مع الأبطال وتدربنا، وعرفنا الطلعة الجوية بتحصل ازاي، خلوني أقول بكل ثقة إحنا جامدين جدًا، والصراحة عمل زي ده ميقدرش عليه منتج كشخص، لا بد من دعم الدولة».

وأوضح أن الفيلم يحوي مجموعة كبيرة من الفنانين، «من أصغرهم لأكبرهم قاموا بعمل رائع، لأن العمل جذاب، ووسام على صدر أي فنان أن يشارك فيه، وسواء أنا أو زملائي، كلنا بنلعب أدوار متميزة مهما اختلفت مساحتها، الكل بيشتغل».