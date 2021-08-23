«معيط»: نحتاج لقدرات ونمو اقتصادي لخلق مليون فرصة عمل سنويًا

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على ضرورة توفير الاحتياجات الطبيعية للمواليد الجدد، من سكن وغذاء ورعاية صحية، وتعليم في المدارس وفرص عمل، قائلا: « لو أنا معنديش قدرة إني أعمل الكلام ده، يبقى مش مفاجأة بالنسبة لي كمجتمع إن عدد الفقراء يزيدوا، وأن مستوى معيشة المواطن تقل، و مش هيبقى مفاجأة إن معدل الجريمة تزيد، وأيضًا زيادة المشكلات الاجتماعية».

السكن في أماكن خطرة وعشوائية تُهدد استقرار أي مجتمع

وأضاف «معيط»، خلال تصريحات تليفزيونية عرضتها قناة «TeN»، أنه لا داعي لأحد بعمل أي نوع من الفلسفة والتقديرات لحسم ذلك، « هيبقى أمر طبيعي إن ده يحصل لو مش عندي القدرات ولا الإمكانيات لتوفير سكن للمواليد الجدد هنلاقيهم في عشوائيات وفي سكن خطر وغير ملائم أصبح يمثل عندي مشكلة لهذا المجتمع واستقراره، فالدولة مش هتلاحق على ده».

وأشار وزير المالية، إلى أنه حال عدم توافر القدرات سيزداد عدد الطلبة في الفصول من 30 طالبًا في المدارس الحكومية ليصل إلى 80 طالب، مؤكدًا أن القدرات الاقتصادية تستطيع توفير 500 ألف فرصة عمل بالتعاون مع القطاع الخاص، لكن في الوقت ذاته هناك مليون شاب سنويًا يريدون الدخول في سوق العمل.

البطالة تُعد قنبلة موقوته

وتابع: « عشان أخلق مليون فرصة عمل، عاوز إمكانيات وقدرات عشان نعمل نمو اقتصادي يخلق مليون فرصة عمل جديدة، ولو مقدرتش يبقى الجزء اللي مقدرتش توظفه، سيتم إضافته على البطالة، مجرد ما تضيفه هيكون فيه قنبلة موقوتة للمجتمع لازم تنفجر في أي لحظة، لازم يكون عندي قدرة مالية تجعل المجتمع يخلق عدد من فرص العمل».

وواصل: «لو مقدرتش تعمل كده لازم يكون عندك مشكلة تتوقع أن تنفجر في أي لحظة، حال زيادة معدلات الفقر ومعدلات البطالة هيبقى فيه ضغط من المجتمع يستوجب تدخل الدولة والحكومة لتوفير شبكة حماية اجتماعية ».