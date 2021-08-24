بعد عودته من انقطاع بسبب كورونا.. تفاصيل منتدى بتانة الأدبي والثقافي

يستأنف منتدى بتانة الأدبي والثقافي نشاطه بعد انقطاع طارئ بسبب أزمة فيروس كورونا، حيث ينظم أمسية تقام مساء الأول من سبتمبر بمكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك.

منتدى بتانة يعود في الأول من سبتمبر

ويستهل المنتدى فعالياته بحفل توقيع ومناقشة رواية سوناتا عزيزة أحدث إصدارات الكاتبة أميرة بهي الدين بمشاركة الناقد الدكتور يسرى عبدالله، والناقد والمبدع الدكتور محمد سليم شوشة بحضور لفيف من الأدباء والمثقفين.

وتناقش بهي الدين «سوناتا عزيزة» وأحداثها التي تمتد منذ ثلاثينات القرن الماضي وحتى 2010، وتحكي الرواية عن بطلتها «عزيزة هانم» التي عاشت حكايتها وحياتها ما بين عوالم وأماكن وثقافات مختلفة، ما بين حلوان وكفر السعداوي في مصر، وبيرن وجينيف في سويسرا وتمتد أحداث الرواية من مقاهي مدينة انسي الفرنسية إلى مدرسة الراهبات بالمنصورة .

تعزف البطلة «عزيزة هانم» عبر أحداث الرواية نغمتها «سوناتا عزيزة» تحكي رحلتها حياتها التي عاشتها برفقة شوبان الذي صاحبها أيامها، تبكي بأوتار «ذكريات الماضي» وتحكي عن كل الليالي الموحشة التي عاشتها بنغمات «رياح الشتاء» وتبتسم ابتسامتها النهارية بألوان وبهجة «فالس الربيع».

«سوناتا عزيزة» هي الرواية الأحدث لأميرة بهي الدين

وتعد «سوناتا عزيزة» هي الرواية الأحدث لأميرة بهي الدين بعد «برديات مدن الياسمين» وروايات «أنا كنت عيدك، يوميات ميت، موال الوصل والوجع، تعويذة العشق والدموع، العيد»، بخلاف مجموعاتها القصصية التي بدأت نشرها منذ عام 2010.