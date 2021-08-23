أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، شعار اليوم الوطني السعودي 2021، الحادي والتسعين للمملكة العربية السعودية، ليكون «هي لنا دار».

شعار اليوم الوطني السعودي 2021: تحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية

وتقوم الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بتوحيد الاحتفال باليوم الوطني لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، لتحقيق التكامل والتوافق في جميع استخدامات الهوية، ولعل أول ما يلفت الانتباه في هذه الهوية الجديدة شعارها، فعبارة «هي لنا دار» جاءت معبرة ومحملة بشحنة من العواطف كما ينظر إلى بيته الصغير «داره».

ويعد شعار اليوم الوطني السعودي 2021 «هي لنا دار»، عبارة جاءت شاملة لكل من يعيش على هذه الأرض المباركة من سعوديين ومقيمين، فالكل يعترف بفضل هذه الأرض وقيادتها، ولعل أنصع هذه المواقف وآخرها ما صاحب جائحة كورونا، حيث تجلت إنسانية القيادة بتوفير اللقاح لكل من يقيم على أرض المملكة حتى من مخالفي نظام الإقامة والعمل، وهو موقف إنساني لا تراه في أي دولة من دول العالم.

وصممت العناصر الأساسية للهوية من هذه المشاريع، التي تعدّ مصدر إلهام لكل فنان معاصر، واكتملت هذه المجموعة بإضافة عنصر الإنسان، الذي له دور فعال في تحقيق الرؤية.

وتأتي احتفالية اليوم الوطني السعودي مستلهمة من ثقافة الأنسنة التي تنعكس علي خطط ومشاريع المملكة العربية السعودية لتنفيذ رؤية طموحة في 2030 وهي رؤية تحظي باهتمام وتقدير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ويقودها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث تنطلق العديد من المشروعات الضخمة تحت رعايتهم ودعمهم ومنها مبادرة السعودية الخضراء، ومترو الرياض، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، ومشروع القدية، والقمر الصناعي شاهين سات، وبرنامج تطوير الدرعية التاريخية.