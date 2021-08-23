يترقب مواطنو المملكة العربية السعودية، موعد اليوم الوطني السعودي 2021 الحادي والتسعين لعام 1443، ويعد هذا اليوم خاصًا جدا للسعوديين لأنه يتزامن مع يوم إعلان قيام المملكة وحملها للاسم الحالي، الذي يأتي تحت شعار «هي لنا دار»، الذي أطلقه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، ضمن دور الهيئة العامة للترفيه في توحيد الاحتفال باليوم الوطني السعودي لجميع الجهات الحكومية والخاصة، داخل المملكة وخارجها.

وبدأ احتفال اليوم الوطني السعودي 2021 رسميا منذ عام 2005 حين قررت الحكومة السعودية جعل يوم 23 سبتمبر من كل عام عيدا وطنيا، وهو التاريخ الذي شهد توحيد المملكة.

«الأنسنة» هوية اليوم الوطني السعودي 2021

واستلهمت هوية اليوم الوطني السعودي 2021 الحادي والتسعين لعام 1443من ثقافة الأنسنة، ما ينعكس على المشروعات الكبيرة، التي راهنت عليه المملكة في رؤية 2030.

ويعد اليوم الوطني السعودي من أهم الأعياد في المملكة العربية السعودية لما فيه من احتفالات وممارسة لبعض التقاليد ، بالإضافة إلى اعتباره عطلة، فهو يشمل أيضًا احتفالات وممارسة أنشطة التي تقام في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية.

وفي اليوم الوطني السعودي 2021 الحادي والتسعين، قررت المملكة منح عطلة رسمية لجميع القطاعات المختلفة للاحتفال بهذه الذكرى المجيدة، والتي ترمز إلى وحدة المملكة العربية السعودية وتحمل اسمها الحالي.

23 سبتمبر من كل عام ذكرى اليوم الوطني السعودي 2021

وحددت المملكة العربية السعودية موعدًا لعطلة اليوم الوطني السعودي 2021 وهو يوم 23 سبتمبر، والذي يصادف يوم 16 صفر من عام 1443 هجريًا.

ويعود تاريخ اليوم الوطني السعودي إلى المرسوم الملكي رقم 2716 الصادر عن الملك المؤسس عبد العزيز في 23 سبتمبر 1932 واليوم السابع عشر من عام 1351 في التقويم العربي، وينص المرسوم على نقل اسم الدولة من مملكة الحجاز وملحقاتها إلى المملكة العربية السعودية.