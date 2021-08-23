4 مشاهد مؤثرة في وداع أحمد حسن لوالدته بالمنيا

ودّع أحمد حسن اللاعب السابق بأندية الإسماعيلي والأهلي والزمالك ومنتخب مصر وعميد لاعبي العالم، والدته، التي توفيت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، بمحافظة المنيا، وقد برزت 4 مشاهد مؤثرة خلال تشييع جثمان والدة اللاعب الدولي السابق المعروف بـ«الصقر»، إلى مثواه الأخير.

«الصقر» يعلن وفاة والدته: «ماتت من يكرمني الله من أجلها»

في الحادية عشر من مساء الأحد، أعلن أحمد حسن وفاة والدته من خلال تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» ناعياً إياها بقوله: «إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ماتت التي كان يكرمني الله من أجلها.. رحلت التي كان تدعو لي فيسترني الله من أجلها.. رحلت من كانت تدعو لي فيرزقني الله خير الدنيا والآخرة.. رحلت الأمن والأمان.. اللهم ارزقها الفردوس الأعلى من الجنه واجعل قبرها روضة من رياض الجنة».

أحمد حسن يؤم المصلين في صلاة الجنازة على جثمان والدته

حرص اللاعب أحمد حسن على إمامة المصلين في صلاة الجنازة على جثمان والدته بمسجد «السلام» في مدينة مغاغة، بحضور زملائه السابقين من لاعبي الكرة، ومنهم عبد الظاهر السقا، وهشام حنفي، وعدد من الشخصيات العامة، منهم النائب إيهاب عبد العظيم، ومحمد أبوليلة، رئيس مركز ومدينة مغاغة، وجيران اللاعب وعائلته، إضافة إلى أعداد كبيرة من أهالي مدينة مغاغة.

أحمد حسن يحمل نعش والدته على كتفه متجهاً إلى المقابر

وبعد أداء صلاة الجنازة، شارك أحمد حسن في حمل نعش والدته على كتفه، في الطريق إلى مقابر الأسرة بمنطقة «الشيخ زياد» لمواراتها الثرى، كما استقل «الصقر» سيارة تكريم الموتى، مع النعش الذي يحمل جثمان والدته، وصولاً إلى منطقة المقابر، وهناك كان اللاعب السابق أول من دخل حوش العائلة، وشهد مراسم الدفن حتى انتهائها، وظل يردد: «إنا لله وإنا إليه راجعون»، ويدعو لأمه بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنها الله فسيح جناته.

أهالي مغاغة يلتفون حول أحمد حسن لتعزيته في وفاة والدته

ألتف الأهالي حول أحمد حسن، عقب انتهاء مراسم الدفن، خاصةً وأن عميد لاعبي العالم السابق يرتبط بمدينته مغاغة ارتباطاً شديداً، حيث يقيم العديد من الأنشطة، ومنها ملعب لكرة القدم، بجانب مسابقة سنوية لحفظة القرآن الكريم، حيث يتم تنظيم احتفال سنوي، يجري خلاله تكريم حفظة القرآن الكريم، ومنحهم جوائز يتكفل بها أحمد حسن من ماله الخاص.

وكان اللاعب الدولي السابق أحمد حسن، الملقب بـ«الصقر»، قد أعلن وفاة والدته من خلال حسابه الشخصي على «فيسبوك»، مؤكداً أنه سيتم تلقي العزاء في والدته الراحلة في سرادق سيقام أمام منزل الأسرة، على أن يتم تلقي العزاء بمسجد الشرطة في الشيخ زايد يوم الأربعاء القادم.

يذكر أن اللاعب الدولي السابق أحمد حسن بدأ حياته الكروية باللعب للفريق الأول بنادي أسوان، قبل أن يبزغ نجمه ويقوم نادي الإسماعيلي بضمه للفريق الأول، ومن خلال لعبه لنادي الإسماعيلي انضم لمنتخب مصر الوطني، تحت قيادة المدير الفني الراحل محمود الجوهري، وتألق دولياً، وهو ما ساعده في الاحتراف في عدة أندية بتركيا وبلجيكا، قبل أن ينهي مسيرته الاحترافية ويعود إلى مصر، حيث انضم للنادي الأهلي، وبعدها للزمالك، قبل أن يقرر اعتزال الكرة، ويتولى منصب مدير منتخب مصر الأول، ثم مدير فني لفريق بتروجيت، ثم مدير بنادي بيراميدز، ومدير فني مؤقت لفريق الكرة بنادي براميدز، وبعدها يقوم بالعمل في التحليل الفني بإحدى القنوات الرياضية.