السيسي: «بنعمل تطوير حقيقي في التعليم لبناء شخصية تعرف قدراتها الحقيقية»

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن قضية تطوير التعليم تحظى بنقاش واسع وكبير في المجتمع خلال المرحلة الحالية، والجميع كانوا يتحدثون لسنوات طويلة عن تطوير التعليم، وعندما بدأت الدولة في اتخاذ خطوات جادة في هذا المجال، وجدنا أن الأمور التي استقرت على مدى 40 سنة ماضية أصبحت «حالة مصرية» في مسار التعليم.

وأضاف «السيسي»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الاثنين: «يا جماعة إنتوا بتدخلوا أولادكم في كليات وبعدين مفيش شغل.. هل هدفكم تدخلوا أولادكم جامعة عشان يشتغلوا ولا ميشتغلوش؟.. إحنا بنعمل تطوير حقيقي عشان نبني شخصية حقيقية تعرف قدراتها الحقيقية».

وتابع الرئيس السيسي: «نلاقي الناس تتكلم وكأن الدولة ضد ولادها.. وهذا مثال على الواقع الذي نعيشه في مسألة الإصلاح وتحدياتها، سواء في التعليم أو الصحة أو الإسكان».