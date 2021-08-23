السيسي: أدعم بشدة الأعمال الفنية التي تتناول تجديد الخطاب الديني

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه داعم بشدة للأعمال الفنية التي تتناول تجديد الخطاب الديني، موضحًا: «مش بنطلب مجانًا ولا حاجة، لكن الكلام ده اتكلمت فيه من سنين، وبعض الفنانين فهموا إني عايز أحجب الإبداع، لكن قضايانا كثيرة، وحتى في قضية الوعي الديني، هناك من يلبسوا لبسنا ويتكلموا زينا، وهما عادي».

وأضاف السيسي، في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد» الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، الاثنين: «لو فيه كُتاب موهوبين سيتلقون دعم ضخم للإبداع، وأنا مجهز للدعم ده».

وتابع الرئيس موجهًا حديثه إلى الكاتب عبدالرحيم كمال: «أنا مش بطلب منك تعمل حاجة مجانًا، لكن تعمل عمل تحشد فيه كل الموهبة والفهم، وتجهزه، وتشوف زمايلك في المجالات المختلفة من المخرجين، وهذا العمل يخرج في أسرع وقت، وأنتوا تعرفوا بعض، وتعرفوا الموهبة الحقيقية».

وأوضح: «أحييك على فهمك ووعيك، وأنا داعم ليك في هذه الأعمال».