السيسي: تحديات الدولة المصرية قائمة.. وأدعم أي عمل درامي راقي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه هناك تحديات في الدولة المصرية، وستظل التحديات قائمة، فعندما تتغلب الدولة على بعض التحديات تأتي تحديات أخرى.

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، " « لفت نظري الحديث عن تجديد الخطاب الديني، انا بدعم هذا الأمر، الناس اللي بتشتغل في أي مهمة تستهدف ربح وده أمر طبيعي».

وتابع الرئيس السيسي: «أي عمل فني درامي مهما كان درجة رقية يقدر من خلال مهارة المشاركين فيه يدعوا للناس أنها تتفرج عليه، اذا كانت التكلفة المالية والربح هيبقى عائق قدام حاجة زي كده، الناس سمعاني، والاستاذة عزة شاهدة عليها، أنا بدعم ده».