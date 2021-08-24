تطوير 3700 منزل داخل 61 قرية بالمنيا

61 قرية بالمنيا، موزعة داخل 5 مراكز هي سمالوط، مغاغة، بني مزار، ملوي، ديرمواس، شهدت إجراء أعمال تطوير شملت 3700 منزل للأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة سكن كريم، حيث أعلنت جمعية الأورمان، تطوير تلك المنازل ضمن المبادرة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بعدد من القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة المنيا.

وشملت أعمال التطوير تركيب (3244) وصلة مياه وتعريش (456) منزلا لأسر غير قادرة في قرى شوشة والزكيبية وأبوكيلانى والجرارحة والخولى وعلى باشا والسلام والبصير والحضارة وأبوسيدهم والبوتاجاز والصليبة والعزيمة 4 والاعتزاز 3 والوفاء 2 وعزبة مترو والكوم الأحمر والجلاء وحسن باشا وأبوغزالى والشيخ عبدالله والقبائيل ومنشية الشريعي وقرية 4 وعزبة النصارى وبني غنى وإطسا، وقرى 3 و2، وعزبة بشرى وطحا وجبل الطير والعمودين وبوجه والقطوشة وبني سليم بمركز سمالوط.

كما شملت التطويرات قرى أباظة وبني حرام وأسمو العروس والرحمانية والناصرية وطوخ ونجع عمار ونجع هريدي والشيخ عباس والقريشي ونجع الجعيدى ونجع عقولة، وزعبرة بمركز ديرمواس، وقرى الجرنوس وأبوالهوى وبني صامت والجندية والغرباوى والحسينية ومعصرة حجاج وبله المستجدة وأم السنط وساقولا بمركز بني مزار، وقريتي الروضة والبياضية بمركز ملوي، وقريتي قفادة وعباد شارونة بمركز مغاغة.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام الأورمان إن المنازل التى تم تعريشها كانت أسقفها متهالكة تماما أو بدون سقف وأن أعمال تنفيذ الأسقف تتم عن طريق تسقيف المنازل بالخشب ذات جودة عالية مع طبقة خفيفة من الخرسانة، بالإضافة الى وصلات مياه الشرب النظيفة، وذلك بهدف توفير حياة آدمية للأسر الأكثر احتياجًا تضمن لهم توفير مسكن مناسب في بنائه وفي تجهيزه وفى احتوائه على مستلزمات الحياة من مياه شرب نقية.

وأوضح «شعبان» أن مبادرة «سكن كريم» جاءت في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لوزارة التضامن والجمعيات الأهلية بالمساهمة في تحسين بيئة السكن والبرنامج القومي لتطوير البنية التحتية «سكن كريم».

ولفت «شعبان» إلى أن ما تم إنجازه ضمن مبادرة «سكن كريم» شمل توصيل مياه لعدد (4223) منزلا، وتعريش أسقف لعدد (1266) منزلا بالقرى الأكثر احتياجًا في محافظات الأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا بتكلفة إجمالية بلغت 34 مليونا و745 ألف جنيه.