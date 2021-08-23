«العناني» يتابع مستجدات البوابة الإلكترونية لوزارة السياحة والآثار

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات الموقف التنفيذي للبوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة السياحة و الآثار على شبكة الإنترنت، و ذلك بحضور الدكتور خالد شريف مستشار الوزير للتحول الرقمي و لمياء كامل مساعد الوزير للترويج، و آلاء سمير مدير عام إدارة التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، و عدد من قيادات الوزارة و وزارة الاتصالات و الشركة المنفذة للبوابة.

بدأ الاجتماع باستعراض الشركة المنفذة كافة التفاصيل المتعلقة بالبوابة و استراتيجية و خطوات تطوير البوابة الرسمية للوزارة، و التي سوف تكون نافذة شاملة لأخبار الوزارة والمعلومات المتعلقة بالأنشطة والفعاليات المختلفة، فضلا عن إتاحة كافة الخدمات التي تقدمها الوزارة للمتعاملين معها من جهات مرخصة أو راغبة في الحصول على التراخيص المختلفة في قطاعات السياحة والآثار.

ووجه الوزير، خلال الاجتماع بإجراء بعض التعديلات الخاصة بالتصميم العام للبوابة و ما تحتويه من أبواب و ملفات، و ذلك بما يتسق مع الاستراتيجية الإعلامية للوزارة والتي جرى الانتهاء و استلام النسخة النهائية منها الأسبوع الماضي.

و أوضح خالد شريف، مستشار الوزير للتحول الرقمي، أن الشركة المنفذة لعملية تطوير البوابة سوف تعمل خلال الفترة القليلة القادمة على تنفيذ التعديلات التي جرى الإتفاق عليها اليوم مستهدفين إطلاق الموقع في تنسيق كامل مع مشروعات ميكنة الخدمات المختلفة بالوزارة.

وأضاف أن تطوير هذا الموقع يأتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارتي السياحة و الآثار و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل عدد من مشروعات التحول الرقمي.