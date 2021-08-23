وزيرة التضامن: نعمل مع 3220 جمعية أهلية.. ونكافح الفقر متعدد الأوجه

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إنهم يعملون حاليًا مع 3220 جمعية، والجمعيات من مستويات مختلفة، كبيرة ومتوسطة وصغيرة، مؤكدة أهمية الدور الذي تؤديه هذه الجمعيات، مشيرة إلى أن جمعيات الصف الأول عددها نحو 50 جمعية كبيرة، لافتة إلى أن الوزارة تعمل مع المجتمع المدني، لأنه الذراع المنفذة لبرامج الوزارة.

مكافحة الفقر متعدد الأوجه

وأضافت «القباج»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن الوزارة تكافح الفقر متعدد الأوجه، ولديها العديد من الملفات المهمة، وملف مكافحة الفقر من الملفات المهمة جدًا لدى الوزارة، وأيضًا ملف الحضانات والطفولة المبكرة والاستثمار في الإنسان من صغر سنه، وربط الدعم النقدي بالصحة والتعليم، والمساهمة مع الجمعيات الأهلية في قضية تنظيم الأسرة، معقبة: «لو هنبني إنسان مش عايزين زيادة سكانية مستمرة.. يعني هنبني منين ولا منين».

20 وزارة تعمل معًا

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن أكثر من 20 وزارة تعمل معًا في مبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء للعمل في البنية التحتية أو تحسين المرافق، وتحسين جودة حياة الإنسان نفسه، والرئيس أكد أهمية بناء الإنسان الذي أصبح مكونًا أساسيًا في استراتيجية الدولة، وخطة 2030.

الوزارة معنية بالاستثمار في البشر

وشددت على أن الوزارة معنية بالاستثمار في البشر، وتعمل على جميع المراحل العمرية منذ الميلاد، وبناء الإنسان يكون على المحك عندما لا يحصل على حقوقه، ولذلك تتعامل الدولة مع الفقر متعدد الأبعاد، لأن تسديد الاحتياجات الأساسية لدى الإنسان من أهم عوامل مكافحة الفقر.