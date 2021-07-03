رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية: لأول مرة ينخفض معدل الفقر في مصر بفضل المبادرات الرئاسية

قال الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية، إنَّه لأول مرة ينخفض معدل الفقر في مصر من عام 1999، من 31٪ إلى 29٪ بفضل المبادرات الرئاسية وعلى رأسها «تكافل وكرامة»، موضحاً أنَّ للجميعات الأهلية لها دور مهم في القضاء علي الفقر.

جاء ذلك خلال حفل توزيع جائزة مؤسسة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، برعاية وزارة التضامن الاجتماعي، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، والدكتورة إقبال السمالوطي، رئيس الجائزة، والكاتب الصحفي د.محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو لجنة تحكيم الجائزة، الممنوحة لثلاث جمعيات أهلية، وعدد من المبادرات، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين.

ووجه رئيس اتحاد الجمعيات الأهلية الشكر لمؤسسة «مصر الخير»، على دعمها للعمل الأهلي في مصر وعلى رأسها القيادة المستنيرة الدكتور علي جمعة، كما وجه الشكر للدكتورة نيفين القباج علي جهودها في القيادة العمل الأهلي في مصر، كذلك وجه التحية للشعب المصري الذي فجّر ثورة 30 يونيو، والجيش الذي حمى الثورة والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي وضع حياته على كفه من أجل حماية الثورة، إضافة إلى دعمه العمل الأهلي.

«القضاء على الفقر» موضوع الجائزة العام الجاري

وأكّد «عبدالقوي»، أنَّ موضوع الجائزة هذا العام هو القضاء على الفقر، موكّدًا أنَّ الأديان السماوية دعت إلى القضاء على الفقر، وكذلك الدستور المصري بمفهومه الشامل، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إجراء حوار مجتمعي لوضع آليات للقضاء على الفقر من خلال خريطة كاملة بالفقر والمشروعات التنموية التي يمكن عملها، وذلك من خلال خطة محددة المعالم.

استهدفت الجائزة في دورتها الثانية، تنفيذ الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة الـ17 وهو هدف القضاء على الفقر، حيث تقدم للجائزة 99 جمعية ومؤسسة أهلية ومبادرة شبابية من كل ربوع مصر بمشروعاتها فى مجال القضاء على الفقر وتم تصفيتهم وفق مراحل مختلفة.