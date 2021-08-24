لـ«أندوريد وأيفون».. واتساب يتيح ميزة جديدة لأمان المحادثات

إذا كنت تستخدم تطبيق واتساب WhatsApp باعتباره تطبيق الدردشة الأساسي لك، فهو يتيح للمستخدمين أرشفة المحادثات القديمة، حتى لا تظهر في بريدك الوارد مع الرسائل الأخرى القائمة.

وقال موقع TheNextWeb إنه إذا كانت هناك رسالة جديدة في أي من هذه المحادثات التي تم أرشفتها، فيستطيع المستخدم رؤيتها مرة أخرى في صندوق الوارد الخاص به.

ولكن لحسن الحظ، غيَّر تطبيق واتساب WhatsApp هذه الميزة للسماح لك بالحفاظ على الرسائل المؤرشفة من الظهور مرة أخرى إلى صندوق الوارد الخاص بك - حتى لو كانت هناك محادثة جديدة.

كيف تمنع الرسائل المرسلة من الظهور؟

في البداية يجب عليك فتح تطبيق واتساب WhatsApp على جهاز iPhone أو Android.

توجه إلى الإعدادات> الدردشة.شغّل زر التبديل «الاحتفاظ بالدردشات في الأرشيف».

بمجرد تمكين هذا، ستبقى جميع محادثاتك المؤرشفة في المربع المؤرشف، يمكّنك هذا من إزالة المجموعات المزعجة التي لا يمكنك الخروج منها من صندوق الوارد الخاص بك.

وتعمل واتساب بشكل دائم على طرح وإضافة مميزات جديدة والسعي لتجديد وإصلاح العقبات التي يمكن أن تكون عائقا أمام راحة المستخدمين.

ويواصل تطبيق «واتساب»، طرح المميزات الجديدة الخاصة بحماية الخصوصية والمتعلقة بالرسائل الشخصية.

ويعمل تطبيق واتساب WhatsApp على العديد من المميزات منها تشفير المحادثات وأرشفتها، وهو ما يمثل إجراءات لحماية المستخدمين، والسعي إلى راحتهم.