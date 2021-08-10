تحديث جديد من «واتساب» بـ217 «إيموشن»

أطلق تطبيق واتساب WhatsApp، تحديث Emoji 13.1 بشأن الرموز التعبيرية المتواجدة في التطبيق.

ويجلب التحديث الجديد نحو 217 رمزًا جديدًا إلى القائمة العالمية الرسمية للرموز التعبيرية لتطبيق واتساب، ويشق التحديث طريقه إلى المستخدم النهائي.

وذكر موقع WABetaInfo، أن التحديث الجديد لتطبيق واتساب WhatsApp الخاص بالرموز التعبيرية وصل بالفعل للعديد من الأشخاص على Gboard و iOS، ولكن الآن، سيتمكن المزيد من مستخدمي واتساب من الهواتف العاملة بنظام Android من الوصول إليها.

وأضاف الموقع، أن تطبيق واتساب WhatsApp الخاص بالمراسلة المملوك لـشركة فيسبوك Facebook قام بتصميم مكتبته الخاصة من الرموز التعبيرية بناءً على قائمة الاتحاد، ويمتلك فيسبوك Facebook أيضًا تصميم الرموز التعبيرية الخاص به - ويقوم بإصدار 13.1 مع الإصدار التجريبي 2.21.16.10 من تطبيق Android.

ويتم ترميز العديد من هذه الرموز التعبيرية كتسلسلات من الرموز التعبيرية الموجودة سابقًا، يقوم شخص ذو لحية مرتبط بالرمز الأنثوي بواسطة نجار ذي عرض صفري بإنشاء رمز تعبيري جديد لـ Woman with Beard.

ونظرًا لكون الإصدارات التجريبية كما هي، تجدر الإشارة إلى أن WhatsApp لا يزال بحاجة إلى العمل على تطبيق مُعدِّل لون البشرة على سلسلة الرموز التعبيرية «Kiss» و «Couple»، حيث يقف شخصان أمام القلب - في الواقع، بين عاملي الجنس ولون البشرة، تشكل هذه الرموز التعبيرية غالبية المجموعة الجديدة.

ويمكن للمستخدمين تخصيص مجموعة الجنسين، لكن لا يمكنهم القيام بذلك إلا باللون الأصفر الافتراضي للبشرة.

وأعلن تطبيق واتساب WhatsApp في وقت سابق، أنه يقدم ميزة جديدة لجعل الأمور أكثر سلاسة للمستخدمين، عبارة عن إعداد جديد سيساعد في الاحتفاظ بالدردشات المؤرشفة في مكانها، ولن يظهر المزيد منها عند تلقي رسالة.

وقال موقع BGR.IN، إن هذه الميزة ستساعد الأشخاص في الاحتفاظ بنوافذ الدردشة ذات الأولوية في الأعلى، وبالنوافذ الأقل أهمية في مجلد منفصل.

وتقدم ميزة واتساب WHATSAPP الجديدة للمحادثات المؤرشفة، من أجل وضع الأمور في نصابها الصحيح، وستبقى الدردشات التي أرشفتها على WhatsApp في المجلد، حتى عند ظهور رسالة جديدة من تلك الدردشات، وحتى الآن كانت الدردشات المؤرشفة تخرج من مجلدها كلما ظهرت رسالة جديدة.