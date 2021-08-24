يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور رؤساء الجامعات الخاصة الأحد المقبل الموافق 29 أغسطس الجاري تخفيض الحد الأدنى للقبول بكليات الجامعات الخاصة، وذلك في اجتماعه الدوري المقرر عقده بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وذلك بعد أن أظهرت نتائج الثانوية العامة 2021 انخفاض شرائح مجاميع الثانوية العامة 2021، ويبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عن تعرف على مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة 2021 خاصة بعد الإعلان عن انخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات لتنسيق المرحل الأولى.

انطلاق التنسيق الموحد للجامعات الخاصة خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق الجامعات الحكومية

وتواصل الجامعات الخاصة استعدادتها لتنسيق القبول بالجامعات خلال الفترة المقبلة، وقالت مصادر إنه سيتم إطلاق تنسيق الجامعات الخاص والأهلية الأسبوع المقبل بعد الانتهاء من اجتماع الأعلى للجامعات الخاصة، موضحاً أنه سيتم تخفيض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة، موضحة أن النسب المقرر خفضها بشان تنسيق الجامعات الخاصة ستتراوح ما بين 5% إلى 10% وفقاً لتخصصات الكليات المختلفة وذلك عن الحد المعلن من قبل المجلس في اجتماعه الماضي، مؤكداً أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا خلال مراحل التنسيق المختلفة.

وفي السياق ذاته، أكد السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات يسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد مشكلات، لافتا إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية بمعامل التنسيق الإلكتروني خلال تسجيل الرغبات، لافتا إلى أن عدد من سجلوا في تنسيق المرحلة الأولى 2021 وصل إلى 60 ألف طالب وطالبة حتى الآن، موضحاً أن باب التسجيل لرغبات المرحلة مستمر حتى غد الأربعاء الموافق 25 أغسطس الجاري.