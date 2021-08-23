4 ملفات في اجتماع الجامعات الخاصة الأحد.. أبرزها مناقشة الحد الأدنى

يناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، بحضور رؤساء الجامعات الخاصة المختلفة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، الأحد المقبل، بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر، في اجتماعه الدوري، بحضور الدكتور محمد حلمي الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية بالجامعات الخاصة، والاستعدادات لتنسيق الجامعات الخاصة 2021، المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل، وفقاً لقرارت المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

مصادر: انطلاق تنسيق الجامعات الخاصة 2021 خلال 72 ساعة من إعلان تنسيق المرحلة الأولى 2021

وتواصل الجامعات الخاصة والأهلية، استعدادتها لتنسيق القبول الموحد، المقرر أن يتاح أمام الطلاب الراغبين في الالتحاق بكليات الجامعات الخاصة، وقالت مصادر بالجامعات الخاصة، إنه من المقرر أن يتم إتاحة التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الخاصة، خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الحكومية، مؤكدة أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الجامعات الخاصة: مناقشة تطعيم منتسبي الجامعات بلقاح فيروس كورونا

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة وزير التعليم العالي، عدد من الموضوعات أبرزها:

- مناقشة خفض الحد الأدنى للالتحاق بالجامعات الخاصة 2022، بعد تدني المجاميع المتعلقة بنتائج الثانوية العامة 2021.

- مناقشة استعدادات الجامعات لبدء تطبيق التنسيق الإلكتروني الموحد للالتحاق بالجامعات الخاصة.

- مناقشة مدى خطة عمل الجامعات لتطعيم منتسبيها ضد فيروس كورونا.

- الأعداد المقررة للقبول بالجامعات الخاصة 2021، ومدى الجاهزية لمواجهة تفشي فيروس كورونا.

ومن ناحية أخرى، يغلق موقع التنسيق الإلكتروني خلال الساعات القليلة المقبلة، باب التسجيل لاختبارات القدرات 2021، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة بالتسجيل للكليات التي يشترط الالتحاق بها، اجتياز عدد من الاختبارات، وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور سيد قنديل، رئيس اللجنة المشرفة على اختبارات القدرات 2021، إن عدد الذين سجلوا لاختبارات القدرات 2021، وصل 230 ألف طالب وطالبة حتى الآن.