الغر: مصروفات الجامعات الخاصة ستقل بدخول «الأهلية» للخدمة

قال الدكتور محمد حلمي الغر، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن الجامعات الخاصة ظهرت مع عدم استيعاب الجامعات الحكومية لكل الطلاب خريجي الثانوية العامة وبدلا من سفرهم خارج البلاد، لافتا إلى أن مصاريف تلك الجامعات هي حق أصيل لتلك الجامعات بأن تقوم بحالة من التوازن بين الإيراد والمصروفات.

الغر: «بدأنا في التوسع فيها ووصلت لـ14 جامعة أهلية»

وأضاف «الغر»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، والذي تقدمه الإعلامية جاسمين طه زكي، والمذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، أن الدولة قامت بإنجاز مشروع الجامعات الأهلية والتي لا تهدف إلى الربح ويدفع الطالب التكلفة الحقيقية للعملية التعليمية دون أي أرباح، «وصلنا بمصروفاتها أن تكون 50% من الجامعات الخاصة، وعملنا نظام خاص للالتحاق بالطلاب فيها، وبدأنا في التوسع فيها ووصلت لـ14 جامعة أهلية».

الغر: «إحنا مش بنجبر حد أنه يدخل يحصل على الجودة»

وأوضح أن هناك إدارة كاملة تخص الجودة لإدارة العملية التعليمية وتتبع مجلس الوزارء مباشره، ولها شروط يجب أن تستوفيها الكليات حتى تستطيع التقدم لتلك الجودة، وهي شهادة تمنح للكلية وتكون صالحة لمدة 3 سنوات ويمكن تجديدها مرة أخرى، وفي حال نجحت الجامعة أن تستوفي الجودة لـ60% من كليتها فتستطيع أن تتقدم بالجودة على مستوى الجامعة ككل، «إحنا مش بنجبر حد أنه يدخل يحصل على الجودة، ولكن ده بيرفع التصنيف».

الغر: «بظهور 14 جامعة أهلية ستتغير خريطة المصروفات بالجامعات الخاصة تماما»

وأكد على أن الجامعات الخاصة التي تستطيع استيعاب أكبر عدد من الطلبة هي الجامعات الأقل مصروفات، وكلما ارتفعت أسعار تلك الجامعات كلما قل الضغط عليها، «نبهنا الجامعات كثيرا لوجود عوامل الطالب بيختار بيها الجامعة اللي عايز يدخلها أهمها المصروفات والمستوى العلمي والموقع الجغرافي، والجامعات كل ما بتبعد عن منتصف القاهرة لازم تاخد بالها من هذا، ومع ظهور الـ14 جامعة أهلية ستتغير خريطة مصروفات الجامعات الخاصة تماما».

وتابع: «المفروض المجلس الأعلى للجامعات الخاصة هيجتمع مع وزير التعليم العالي يوم الإثنين 29 أغسطس، وفيه سيتم تحديد الحدود الدنيا اللي هنشتغل عليها من الحد الأدنى اللي هيتقدم بيه الطلبة، والحدود الدنيا هي ما تسمح للطالب بالتقدم، ولكن هذا ليس معناه أنه سيقبل، ولو جايب 89% ودخل عندي 20 ألف طالب كلهم كاتبين طب، والاستيعاب بتاع الكليات 10 الآف طالب، فبناخد أعلى 10 آلاف طالب».