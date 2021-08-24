استشاري قلب يوضح خطورة استخدام المرأة الحامل الموبايل لفترات طويلة على الطفل

كشف الدكتور علاء الغمراوي، استشاري أمراض القلب، عن خطورة استخدام المرأة الحامل الهاتف المحمول لساعات طويلة، قائلًا إن حمل الموبايل لساعات طويلة واستخدامه المتكرر يزيد من العيوب الخلقية للطفل، لذا يجرى توفير عيادات متنقلة للتعريف بالسكتات الدماغية و طرق الوقاية منها.

نصيحة بالبعد عن المكملات الغذائية

وأضاف «الغمراوي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «مساء dmc »، الذي يُعرض على شاشة «DMC»، اليوم الاثنين، أنه ينصح بعد الحصول على المكملات الغذائية التي يحصل عليها الشباب في الصالات الرياضية الكشف على القلب بالأمواج الصوتية للتأكد من عدم وجود تضخم في القلب، متابعا: «بنصح الأهالي والشباب ميخدوش المكملات الغذائية، ويكشفوا على صحتهم قبل الجيم، لازم أي دوا يكون معتمد من وزارة الصحة، وتناول الطعام السليم لأن في شباب بياخد مكملات بتعمله الشكل الرياضي اللي عاوزه بس في خطر على الصحة العامة».

أعراض تشير إلى حدث خطير

وأوضح استشاري أمراض القلب، أن الإحساس بسرعة ضربات القلب أو زغللة في العين يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة، مشيرًا إلى أنه جرى تدشين مبادرة للإنعاش الطبي، للتأكد أن كل الأشخاص قادرين على تقديم الإسعافات الأولية، والإنعاش القلبي للأشخاص في أي وقت، خاصة عندما يتعرض الشخص للإغماء المباشر أو أي حدث طارئ إذ يجرى تعليم الأشخاص في أماكن العمل والمواصلات، ليكونوا قادرين على إسعاف الشخص عند إصابته بأي أذى قلبي مفاجيء.