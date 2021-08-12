استشاري أمراض قلب يكشف أسباب ارتفاع ضغط الدم وكيفية الوقاية بدون أدوية

ضغط الدم المرتفع يعرف بالقاتل الصامت؛ إذ أنه قد لا يشعر المصابين به بأي أعراض واضحة، وإذا لم يتم التعامل معه فسيؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، أبرزها الأزمات القلبية والسكتة الدماغية بخلاف «الكلى» وغيرها، لذلك ينصح الأطباء المتخصصون بالوقاية من خلال متابعة قراءة ضغط الدم، واتباع نظام حياتي وغذائي صحي.

من جهته، قال الدكتور شادي خيري حكيم، استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، في تصريحات لـ«الوطن»، إن «الضغط العالي فوق يكون قياسه 140 فما أعلى الانقباضي (في البسط)، والقراءة الثانية فوق الـ90 الانبساطي (في المقام)، وفق الجمعية الأوربية لأمراض القلب».

أسباب ارتفاع ضغط الدم

وأوضح «حكيم»، أن «90% من أسباب ارتفاع ضغط الدم غير معروفة، لكن هناك عدد من العوامل المساعدة على ارتفاع ضغط الدم»، أبرزها:

- السمنة أو زيادة الوزن

- طريقة الأكل الخاطئة التي تحتوى على نسبة كبيرة من الملح، والدهون المشبعة.

- التدخين

- قلة النوم

- التوتر العصبي

- بعض الأدوية: أبرزها المستحضرات التي تحتوى على الكورتيزون.

- بعض الأمراض: منها الفشل الكلوي، ضيق الشريان الكلوي.

علاج الضغط بدون أدوية

وأشار استشاري أمراض القلب، إلى أن هناك بعض الحالات التي تعاني من ارتفاع بسيط في ضغط الدم، يمكن ضبطه عن طريق بعض الإجراءات:

- تقليل الملح والدهون المشبعة في الطعام، واتباع نظام طعام صحي يحتوى على الخضروات والفاكهة.

- إنقاص الوزن

- إيقاف التدخين

- المشي لمدة نصف ساعة يوميا.

وشدد الدكتور شادي خيري، على أن «كلها إجراءات تقلل ارتفاع ضغط الدم، وحتى الذين يضطرون لتعاطي أدوية لضبط الضغط فهذه السلوكيات من شأنها أن تسهم في ضبط الضغط العالي».

وأكد «حكيم» أن «أهم ما يجب التركيز عليه هو المتابعة اليومية حتى بدون الشعور بالأعراض؛ لأن الضغط معروف عنه أنه القاتل الصامت، لأنه ليس له أعراض واضحة، لكنه يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة أبرزها: تضخم وضعف عضلة القلب، تصلب وضيق الشرايين التاجية، تأثير سلبي على الكلى، كما يصبح الإنسان عرضة أكبر للسكتات الدماغية».

ونوه استشاري أمراض القلب والأوعية الدموية، إلى أن «الحل في الوقاية المبكرة عن طريق الفحص الدوري، وكان لدينا خير مثال في الحملة الرئاسية 100 مليون صحة لعمل مسح شامل للمواطنين لقياس الضغط والسكر؛ لأن هذين المرضين ليس لهما أعراض، لذلك من الضرورى عمل الفحص الدوري، واتباع تعليمات الطبيب، سواء في النظام العلاجي أو الحياتي لتجنب مضاعفات المرض».