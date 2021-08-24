العربية: توقعات بإعلان اسم رئيس الحكومة التونسية خلال ساعات

من المتوقع أن يعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال الساعات المقلبة، عن رئيس الحكومة التونسية الجديد، حيث يتزامن ذلك مع انتهاء مهلة 30 يوما من تفعيل المادة 80 من الدستور التونسي التي اتخذ فيها الرئيس التونسي قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية مجمدا عمل البرلمان التونسي.

الكثير من الأطراف تؤكد على ضرورة اختيار شخصية اقتصادية

ومن بين الأسماء المطروحة توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، وأحد أبرز المقربين من الرئيس قيس سعيد، إضافة إلى مروان العباسي محافظ البنك المركزي في تونس، بحسب قناة «العربية»، كما أن الكثير من الأطراف تؤكد على ضرورة اختيار شخصية اقتصادية في هذه المرحلة.

وكان الرئيس التونسي أعلن قبل أسبوع نبأ سارا للشعب التونسي، حيث كشف عن نيته الإعلان عن حكومة تونسية جديدة، وشدد الرئيس التونسي قيس سعيد مجددا على أنه ما من أحد يتدخل في قراراته، مؤكدا أنه لن يكون رهينة بيد أي شخص.

وأضاف قيس سعيد، خلال لقاء بثته الرئاسة التونسية، أن «هناك جائحة سياسية في تونس، ويجب وضع حد لها»، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة التي سيسلكها هي طريق الشعب ولا طريقة أخرى.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أعلن يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة التونسية.

كما كشف الرئيس التونسي قيس سعيد، الجمعة الماضية، عن وجود خطط لاغتياله، مؤكداً أنها محاولات يائسة.

من جانبها ذكرت صحيفة «الشروق» التونسية، الأحد الماضي، أن أجهزة الأمن أحبطت مخططا إرهابيا كان يستهدف الرئيس التونسي قيس سعيد.

وأضافت صحيفة «الشروق» التونسية أن «أحد الذئاب المنفردة كان سينفذ العملية في مدينة ساحلية، وهو رهن التحقيق»، مشيرة إلى أن الإرهابي خطط لإغتيال الرئيس التونسي قيس سعيد.

ولم ترد مزيد من التفاصيل حول المحاولة الإرهابية، كما لم يصدر بيان من الرئاسة التونسية على الفور.