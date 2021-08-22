الرئيس التونسي بعد إعلان تعرضه لمحاولة اغتيال: لا مجال للعودة للوراء

قال الرئيس التونسي، قيس سعيد، أنه لا مجال للعودة إلى الوراء، منوها بأن ما جرى اتخاذه من تدابير استثنائية، يهدف إلى حماية الدولة من الانهيار، وفقا لما ذكرته قناة «سكاي نيوز عربية»، في نبأ عاجل دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفى يوليو الماضي، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، عددا من القرارات إثر احتجاجات عارمة شهدتها البلاد، تمثلت في إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب.

يشار إلى أن الرئيس التونسي، أعلن تعرضه لمحاول اغتيال خلال الفترة الماضية، وألفت السلطات الأمنية التونسية، القبض على المشتبه به فى محاولة الاغتيال اليوم.