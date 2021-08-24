«التحالف العربي»: تدمير طائرة مسيره أطلقها الحوثيون تجاه خميس مشيط

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، إن الدفاعات الجوية اعترضت ودمَّرت طائرة مسيرة ملغومة أطلقها الحوثيون، تجاه «خميس مشيط» الواقعة في منطقة عسير جنوب غربي السعودية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «التحالف العربي»، إلى استمرار محاولات الحوثيين العدائية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية، وفقا لما ذكرته قناة «الإخبارية» السعودية.

وأوضح «التحالف»، أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية.

وفي سياق آخر، حملت الحكومة اليمنية، الحوثيين الإرهابيين المدعومين من إيران، المسؤولية الكاملة عن أي ضرر ينجم عن خزان النفط العائم «صافر» بعد عرقلتها وصول الفريق الفني للأمم المتحدة لإجراء عمليات التقييم والصيانة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ».

«السعدي» يحذر من أكبر كارثة في حال حدوث تسرب نفطي من «صافر»

وحذر مندوب اليمن الدائم لدى المنظمة، السفير عبدالله السعدي، في بيان، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المفتوحة حول الوضع في بلاده، من أكبر كارثة في البحر الأحمر في حال حدوث تسرب نفطي من الخزان بسبب رفض الحوثيين المتكرر لصيانته، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».

بدوره، شدد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، على ضرورة وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمنية.

وأشار جريفيث أمام مجلس الأمن الدولي، إلى مقتل ‏أو إصابة 1200 شخص هذا العام، فضلاً عن انهيار المؤسسات والخدمات العامة الأمر ‏الذي حرم المدنيين من المياه النظيفة والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية وساعد في نشر ‏الكوليرا وفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

‏وأكد منسق الإغاثة، أن منع حدوث المجاعة في اليمن يمثل أولوية قصوى من بين كل تلك ‏المشكلات الإنسانية، وأوضح جريفيث، أن أكثر من 20 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة من بينهم 5 ملايين ‏شخص على حافة المجاعة والأمراض المصاحبة له.‏

من جانبها، جددت الحكومة اليمنية، استعدادها لتقديم كل الدعم للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرندبرج، بهدف استئناف العملية السياسية والتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة في البلاد.

وأكدت الحكومة اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي، أهمية مواصلة الجهود المبذولة خلال الفترة السابقة والبناء عليها وليس خلق مسارات وأفكار جديدة تطيل من معاناة الشعب اليمني.