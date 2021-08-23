«التحالف العربي» يعترض طائرة مسيرة أطلقت تجاه خميس مشيط جنوب السعودية

واصل تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية «التحالف العربي»، تصديه لمحاولات الحوثيين، استهداف أراضي المملكة، باستخدام الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، واعترضت الدفاعات الجوية السعودية، أمس الأحد، طائرة مسيرة مفخخة للحوثيين أطلقت تجاه خميس مشيط الواقعة جنوب غربي السعودية.

وقال «التحالف العربي»، إن ميليشيات الحوثيين، مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان، مضيفا أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من المحاولات العدائية، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

5 ملايين دولار مكافأة أمريكية لمن يدلي بمعلومات عن «خليل يوسف حرب»

وفي سياق متصل، رصدت واشنطن مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن خليل يوسف حرب، القيادي في «حزب الله» اللبناني، المقرب من الأمين العام للحزب، حسن نصرالله، والذي أسهم في تهريب مبالغ مالية كبيرة للحوثيين.

ونشر «مكافآت من أجل العدالة»، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، صورة لـ«خليل يوسف حرب»، موضحا أنه أشرف على عمليات عسكرية للحزب في دول عدة بالشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حرب حلقة وصل مع مجموعات إرهابية أخرى، ونقل مبالغ ضخمة من المال إلى حلفاء الحزب في اليمن.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، صنفت "حرب" في أغسطس 2013، على أنه إرهابي عالمي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

اقتصاديا، أقرت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، أمس الأحد، إجراءات مضاعفة سعر الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية بنسبة 100%، فيما أكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة رئيس الحكومة معين عبدالملك، أن القرار المثير للجدل، لن يؤثر على المواطنين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وكانت وكالة «رويترز» للانباء، نقلت في وقت سابق، عن مسؤول حكومي كبير، قوله،إن الحكومة قررت رفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريال يمني إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة المتدهورة.

ولفت مجلس الوزراء اليمني، إلى أن السلع الأساسية مثل القمح والأرز وحليب الأطفال والأدوية بجانب الدقيق والزيت، معفاة أصلا من الرسوم الجمركية.