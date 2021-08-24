ارتفاع إجمالي إصابات «كورونا» بـ كوريا الجنوبية إلى 239287 حالة

سجَّلت السلطات الكورية الجنوبية، اليوم، 1509 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 239287 حالة.

ارتفاع إجمالي وفيات كوريا الجنوبية إلى 2228 حالة

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض»، إنها سجلت 6 حالات وفاة جديدة بالفيروس، لتصل الحصيلة الإجمالية للوفيات في البلاد إلى 2228 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة انباء «يونهاب» الكورية الجنوبية.

من جانبه، طلب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، «كيم بو-جيوم»، في اجتماع للاستجابة لـ«كورونا»، توسيع الاختبارات الاستباقية وتعزيز عمليات التفتيش على مناطق أو أماكن عمل يكثر فيها الأجانب.

وفي سياق متصل، هبطت طائرة نقل تابعة لجيش «التحرير الشعبي» الصيني تحمل دفعة من لقاح «سينوفارم» الصيني، أمس الاثنين، في مطار «نوي باي» الدولي بالعاصمة الفيتنامية «هانوي».

وقال السفير الصيني في فيتنام «شيونج بوه»، خلال حفل التسليم، إن بلاده تولي اهتماما وثيقا لوضع الفيروس في فيتنام،، مشيرا إلى أن التعاون في مكافحة «كورونا» جزء مهم من التعاون بين الجيشين، وفقا لما ذكرتهوكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

وفي كولومبيا، سجلت البلاد، امس الاثنين، 2698 إصابة جديدة و99 وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 4892235 حالة، فيما ارتفع مجموع الوفيات إلى 124315 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكولومبية، إنها سجلت 3210 حالة شفاء جديدة لتصل حصيلة حالات الشفاء من الفيروس، إلى 4721710 حالة، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووفقا لموقع «ورلد ميتر»، بلغ إجمالي إصابات «كورونا» حول العالم، إلى 213318575 حالة، فيما بلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات على مستوى العالم إلى 4453878 حالة.