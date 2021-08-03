عاجل.. «دلتا بلس» تظهر في كوريا الجنوبية وتسجل حالتي إصابة

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، تسجيل حالتي إصابة بسلالة «دلتا بلس» شديدة العدوى، وهذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها البلاد عن وقوع إصابات بهذه السلالة، التي تعتبر سلالة فرعية من سلالة دلتا التي تم اكتشافها للمرة الأولى في الهند.

وأشارت منظمة «الصحة العالمية» في وقت سابق، إلى أن «دلتا بلس» تنتقل بشكل أسرع، ما قد يجعلها سببا في تفش جديد واسع النطاق، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

كما قالت المنظمة، إن النوع السائد من النسخة الهندية المتحورة اكتُشف لأول مرة في الهند في ديسمبر الماضي، فيما أوضح عالم الفيروسات الهندي الكبير شهيد جميل، إن السلالة الهندية تعرضت لتحورين رئيسيين في الجزء الخارجي من الفيروس «الشوكة» الذي يلتحم بالخلايا البشرية.

وقالت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، إن إحدى الحالتين تعود لرجل في الأربعينات لم يسبق له السفر إلى الخارج مطلقا.

كوريا الجنوبية تسجل 6016 حالة إصابة بـ4 سلالات متحورة من كورونا

وأبلغت السلطات الكورية الجنوبية، حتى الأن عن 6016 حالة إصابة بـ4 سلالات متحورة من الفيروس بما يشمل 2983 إصابة بسلالة «دلتا» الهندية.

وكانت «الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها»، أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 1202 إصابة جديدة و5 حالات وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية، لتصل الحصيلة الإجمالية للإصابات في البلاد إلى 202203 حالة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 2104 حالة.