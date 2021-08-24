لأول مرة.. استخدام «اليوان الرقمى الصينى» بمعاملات سوق العقود الآجلة

قالت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» الصينية، إنه تم استخدام العملة الرقمية الصينية «اليوان الرقمي»، للمرة الأولى، في المعاملات بسوق العقود الآجلة المحلية، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية، حيث تم تطبيق «اليوان الرقمي»، اعتبارًا من 30 يونيو الماضي، في أكثر من 1.32 مليون معاملة تغطي مدفوعات المرافق والمطاعم والنقل والتسوق والخدمات الحكومية.

وتم استخدام «اليوان الرقمي» من «بورصة داليان للسلع»، لدفع رسوم التخزين إلى مستودع التسليم، بمساعدة الفروع المحلية لبنك الاتصالات وبنك الصين.

من جانبها، قالت «بورصة داليان »، إنها تخطط لتعزيز الابتكار التجاري بشكل أكبر وتسعى إلى توسيع استخدام «اليوان الرقمي» مع ضمان تشغيل آمن ومستقر في السوق.

ونقلت الصحيفة الصينية، عن مصادر من البنوك أن تطبيق «اليوان الرقمي» في سوق العقود الآجلة يوفر بديلا فعالا وغير مكلف وآمن للدفع لبورصات العقود الآجلة والمشاركين في السوق من خلال الدفع الفوري بين البنوك.

وأشار مدير مستودع التسليم، «جيانج بين»، إلى إن الدفع بـ«اليوان الرقمي»، لا يفرض رسومًا على المعاملات ولا يقتصر على فترة تشغيل نظام الدفع عالي القيمة، مما يجلب السهولة للمؤسسات من خلال عرض تقدم المعاملات في الوقت الفعلي.

الصين تطلق برامج تجريبية لـ«اليوان الرقمي» منذ 2019

وكانت السلطات الصينية، أطلقت في وقت سابق، برامج تجريبية لـ«اليوان الرقمي» في العديد من المدن منذ نهاية عام 2019، والتي انضمت إليها مدينة داليان بمقاطعة لياونينج الواقعة في شمال شرقي الصين في نوفمبر 2020.

وكان مسح المستثمر الحكومي العالمي، الصادر عن منتدى المؤسسات النقدية والمالية الرسمية، أشار في وقت سابق، إلى أن 30% من البنوك المركزية تخطط لزيادة حيازاتها من «اليوان» على مدار السنتين القادمتين مقارنة مع 10% فقط العام الماضي 2020، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».