يتظاهر بالمساعدة ويستبدلها.. ضبط لص «كروت الفيزا» في سوهاج

ضبطت الخدمات الأمنية المعينة علي بنك مصر فرع طما شمال محافظة سوهاج، عامل يقوم بسرقة «الفيزا كارت»، من المواطنين عن طريق تظاهره بمساعدتهم وقيامه باستبدال «كارت الفيزا»، وتبين أن المتهم بحوزته 8 «كروت» مسروقة خاصة أشخاص آخرين، واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تلقي اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طما، بورود بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة لتأمين بنك مصر فرع بندر طما بضبط أحد الأشخاص عقب قيامه بسرقة الفيزا كارت من إحدى السيدات مدعيا مساعدتها في سحب النقود.

المتهم اعتاد على مغافلة ضحاياه واستبدال كروت الفيزا

انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز، وتبين أن المتهم يدعى «كريم.ع.ص»، 17 سنة، عامل ويقيم بدائرة مركز أسيوط، غافل المدعوة «خديجة.م.ع»، 45 سنة، ربة منزل، تقيم بدائرة مركز شرطة طما، أثناء سحب مبلغ مالي من الفيزا كارت الخاصة بها، مستغلاً عدم معرفتها بإستخدام ماكينة الصراف الآلي، وقام بتبديل الفيزا خاصتها بأخرى وصرف مبلغ 550 جنيهاً، والإستيلاء عليه لنفسه.

التحفظ على 8 «كارت فيزا» بحوزة المتهم

وبمواجهة المتهم اعترف بإرتكاب الواقعة، وبتفتيشه ضبط بحوزته 8 فيزا كارت خاصة ببنوك متنوعة، ومبلغ2755 جنيهاً، و2 هاتف محمول ودراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، وبالكشف عنها تبين أنها غير مبلغ بسرقتهم.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وكلفت المباحث بالتحري في الواقعة، وتطوير مناقشة المتهم للتوصل لنشاطه الاجرامي في مجال سرقة المواطنين.