ضبط لصين تخصصا في سرقة بطاريات السيارات بسوهاج

ضبط أهالي مركز طهطا، شمال سوهاج، لصين يقيمان بمحافظة أسيوط أثناء شروعهما في سرقة بطاريات السيارات، وتم تسليمهما للشرطة وبحوزتهما المسروقات.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة طهطا، بورود بلاغا من الاهالي بضبط لصين بناحية دائرة مركز طهطا، انتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال الأهالي، أفادوا بضبط «هاني.ج.ا»، 40 سنه عامل، و«عبد العال.ع.س»، 31 سنة، عامل، يقيمان بدائرة مركز شرطة أسيوط، عقب سرقتهما ٣ بطاريات من السيارات، مستخدمين «توك توك»، قيادة المتهم الثاني، وأثناء مطاردتهم وضبطهم اختلت عجلة قيادة التوك توك بيد قائده واصطدم بمبرد مياه بجانب الطريق ما نتج عنه إصابة المتهم الأول.

تم نقل المتهم الأول لمستشفى سوهاج الجامعي تحت الحراسة ، وورد تقرير المستشفى يفيد بإصابته باشتباه كسر في الجمجمة، وبمواجهة المتهم الثاني، اعترف بارتكاب الواقعة بالإشتراك مع المصاب المذكور، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.